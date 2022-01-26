关于高质量实施RCEP的指导意见发布
2022年01月26日10:02 | 来源：新华社微博
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近日，商务部等6部门联合印发《关于高质量实施区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的指导意见》，并于26日正式公布。意见涵盖利用好协定开放承诺和规则、促进制造业升级和提升产业竞争力、推进标准合作与转化、完善金融支持和配套体系、地方因地制宜用好规则、持续做好配套服务等6方面内容，将引导地方、产业和企业更好把握RCEP带来的机遇。（记者于佳欣）
(责编：岳弘彬、刘军涛)
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