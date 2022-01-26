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发改委、商务部：放宽深圳外籍人员子女学校举办者市场准入

2022年01月26日10:06 | 来源：人民网
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人民网北京1月26日电 （申佳平）国家发展改革委官网显示，为进一步支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区，加快推进综合改革试点，持续推动放宽市场准入，打造市场化法治化国际化营商环境，牵引带动粤港澳大湾区在更高起点、更高层次、更高目标上推进改革开放，国家发展改革委、商务部近日印发《关于深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入若干特别措施的意见》（以下简称《意见》），其中提出支持深圳高等教育和职业教育改革发展，放宽外籍人员子女学校举办者市场准入。

《意见》具体提出，教育部和深圳市探索实施中外合作办学项目和不具有法人资格的中外合作办学机构部市联合审批机制。放宽外籍人员子女学校举办者市场准入，允许内资企业或中国公民等开办外籍人员子女学校，促进内资企业吸引外籍人才。支持深圳筹建海洋大学、创新创意设计学院等高等院校。支持社会力量通过内资独资、合资、合作等多种形式举办职业教育，推动产教深度融合，优化社会资本依法投资职业院校办学准入流程。

(责编：申佳平、高雷)

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