人民网北京1月26日电 （申佳平）工业和信息化部近日发布《2021年通信业统计公报》（以下简称《公报》），显示截至2021年底，我国累计建成并开通5G基站142.5万个，总量占全球60%以上，每万人拥有5G基站数达到10.1个。

《公报》指出，2021年通信业发展质量进一步提升，5G、千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速，移动互联网流量持续快速增长，行业综合价格下降，同时业务收入保持增长，为“十四五”发展奠定坚实基础。

电信业务量收较快增长 实现良好开局

数据显示，2021年，我国电信业务收入累计完成1.47万亿元，比上年增长8.0%，实现自2014年的8年来较高增长水平，增速较上年提高4.1个百分点。其中，云计算、大数据、数据中心等面向企业的新兴数字化服务快速发展，收入比上年增长27.8%，拉动电信业务收入增长3.6个百分点，对电信业务收入增长贡献率上升至44.5%，成为收入增长第一拉动力；固定、移动数据及互联网业务继续发挥稳定器作用，收入占比为61.5%，对电信业务收入增长贡献率为39.4%。

图片来源：工业和信息化部运行监测协调局

按照上年不变单价计算，全年电信业务总量完成1.7万亿元，比上年增长27.8%；按电信业务总量和收入测算，电信业综合价格比上年下降13.6%。2021年，我国服务消费价格总体上涨0.9%，电信业综合价格持续下降，对降低生产生活成本、助力数字经济发展发挥了积极作用。

5G和千兆光纤网建设加快 网络供给能力不断增强

据了解，2021年，全行业加快“双千兆”建设，推动国家大数据中心发展，构建云网融合新型新型基础设施，赋能社会数字化转型的供给能力不断提升。

截至2021年底，我国累计建成并开通5G基站142.5万个，建成全球最大5G网，实现覆盖全国所有地级市城区、超过98%的县城城区和80%的乡镇镇区，并逐步向有条件、有需求的农村地区逐步推进。我国5G基站总量占全球60%以上；每万人拥有5G基站数达到10.1个，比上年末提高近1倍。全年5G投资1849亿元，占电信固定资产投资比达45.6%。

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全国有超过300个城市启动千兆光纤宽带网络建设，全年互联网宽带接入投资比上年增长40%。截至2021年底，建成10G PON端口786万个，已具备覆盖3亿户家庭的能力。基础电信企业加强云网建设和部署，建设泛在融合、云边协同的算力网络，提升云网融合服务的能力，2021年实现数据中心客户规模翻1番。

用户规模持续扩大 夯实数字化转型基础

截至2021年底，我国移动电话用户规模16.43亿户，人口普及率升至116.3部/百人，高于全球的104.3部/百人。其中，4G和5G用户分别达到10.69亿户和3.55亿户，两者合计在移动电话用户数中合计占比达86.7%。截至2021年底，我国100Mbps及以上接入速率的固定宽带用户达4.98亿户，在宽带用户中占比升至93%，比上年末提高3.1个百分点。宽带用户接入总带宽达13941万Gbps，比上年增长60.6%，户均签约带宽达到266Mbps/户。高带宽用户比例不断提升为移动互联网应用创新和行业数字化转型奠定良好基础。

信息技术加速赋能传统行业。5G行业应用创新案例超10000个，覆盖工业、医疗等20多个国民经济行业，应用环节从生产辅助环节向核心环节渗透，“5G+工业互联网”的典型应用场景逐步向规模化复制演进。截至2021年底，我国蜂窝物联网用户13.99亿户，快速逼近移动电话用户规模，两者差距由2020年4.58亿户快速缩小至2021年2.44亿户。物联网终端广泛应用于智慧公共事业、智能制造、智慧交通等领域，这3个重点领域部署的物联网终端分别达3.14亿、2.54亿和2.18亿户。

移动互联网流量迅猛增长 流量消费潜力释放

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2021年，全年移动互联网接入流量达2216亿GB，比上年增长33.9%，移动互联网月户均接入流量（DOU）达到13.36GB/户·月，其中12月当月DOU达14.72GB/户，创历史新高。

新冠肺炎疫情影响下，非接触性服务普及率大幅提高，用户对网上购物、在线办公等移动互联网应用的依赖度加深。2020年、2021年我国移动互联网用户占移动电话用户的比重分别为 84.8%和86.2%，渗透率分别较上年提高了2.3个和1.4个百分点，此前2016-2019年渗透率基本稳定在80%-82%区间。得益于手机终端功能提升、网络持续提速，短视频、网络直播等大流量应用场景更丰富，移动流量消费潜力进一步释放。从增速看，在2016-2020年移动互联网流量的5年平均增速高达109%的基数下，仍实现33.9%的较高增速；从总量看，2021年移动流量消费是2016年的23.6倍。

普遍服务持续深化 共建共享有成效

据介绍，2021年全行业持续推进电信普遍服务，全国所有行政村实现“村村通宽带”。宽带网络逐步向农村人口聚居区、生产作业区、交通要道沿线等重点区域延伸，农村偏远地区网络覆盖水平不断提升，农村宽带用户规模持续扩大。截至2021年底，农村宽带接入用户总数达1.58亿户，比上年末净增1581万户，农村光纤平均下载速率超过100Mbps，实现与城市“同网同速”。

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全行业深化协同，持续共建共享，推进绿色低碳发展。2021年，共建共享的5G基站达84万个，在5G基站中占58.9%。

此外，2021年，通信行业开展了面向老年人等特殊群体适老化改造，持续开展精准降费、互联网行业专项整治和APP专项整治工作，不断提升服务水平。通信大数据在高效支撑常态化疫情防控发挥重要作用，有力服务经济社会大局。

(责编：申佳平、高雷)