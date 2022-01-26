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税务总局：十组数据展示2021年我国税收经济发展亮点

2022年01月26日10:28 | 来源：人民网
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人民网北京1月26日电 （记者车柯蒙）1月26日上午，国新办就减税降费促发展强信心有关情况举行发布会。发布会上，国家税务总局副局长王道树用十组税费数据，展示2021年我国落实减税降费、激发市场活力、培育壮大税源、促进高质量发展等税收经济发展亮点。

第一组数据：全年累计新增减税降费约1.1万亿元，政策红利持续释放，有力支持国民经济持续稳定恢复。

第二组数据：企业提前享受研发费用加计扣除政策减免税额3333亿元，有力促进企业创新发展。允许企业提前享受前三季度政策优惠，并将制造业企业加计扣除比例从75%提高至100%。数据显示，全国有32万户企业提前享受研发费用加计扣除政策优惠，减免税额3333亿元。其中，18.6万户制造业企业享受减免税额2259亿元。

第三组数据：办理出口退税1.67万亿元，助力外贸发展。税务部门整合优化出口退税信息系统，大力推进智慧退税。2021年，办理出口退税16719亿元，有效缓解出口企业运费上涨等资金压力。增值税发票数据显示，全国出口企业采购金额同比增长20.1%，两年平均增长19.7%，比全国企业整体采购水平快4.8个百分点。

第四组数据：新增涉税市场主体1326万户，市场活力进一步增强。2021年，全国新办且发生过涉税行为的市场主体1326万户，同比增长15.9%，两年平均增长12.9%。同时市场主体不断发展壮大，2021年底，全国增值税一般纳税人达1238.1万户，较2020年末增加110.9万户。

第五组数据：全国企业增值税发票销售收入同比增长21.1%，企业销售持续稳定恢复。增值税发票数据显示，2021年，全国企业销售收入同比增长21.1%，两年平均增长14.2%。其中，高技术产业销售收入同比增长23.4%，两年平均增长19.1%。

第六组数据：制造业及其相关批发业销售收入占比提升1.2个百分点，呈稳中有升态势。增值税发票数据显示，2021年，制造业及其相关批发业销售收入占全国企业销售收入比重比2020年提高1.2个百分点，反映支持制造业的政策措施落地见效，稳住了制造业发展。同时，制造业企业采购设备两年平均增长14.3%，比全国水平快1.3个百分点，显示较强的发展后劲。

第七组数据：数字经济核心产业销售收入同比增长30.7%，发展势头良好。增值税发票数据显示，2021年，数字经济核心产业销售收入同比增长30.7%，两年平均增长22.8%，比全国企业销售收入增速快8.6个百分点。其中，智能设备制造同比增长64.3%，互联网相关服务增长61.5%，软件开发增长28.2%。

第八组数据：税务部门组织税收收入15.46万亿元，圆满完成预算目标。2021年，全国税务部门组织税收收入（已扣除出口退税）完成154573亿元，占全国一般公共预算收入比重达76.3%，比2020年提高1.5个百分点，为国聚财职能作用进一步增强。

第九组数据：税务部门征收社保费收入6.68万亿元，民生保障作用增强。2021年，税务部门征收的社会保险费收入完成66838亿元，同时还组织非税收入和其他收入19727亿元，为民生发展提供了重要保障。

第十组数据：税收收入占GDP比重为15.1%，呈稳中略降态势。2021年，我国国民经济持续稳定恢复，随着继续加大减税降费力度，全国一般公共预算收入中的税收收入占GDP比重为15.1%，比2020年略降0.1个百分点，比“十二五”末的2015年（18.1%）下降3个百分点，市场主体税收负担进一步减轻。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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