税务总局：2021年我国全年新增减税降费约1.1万亿元
2022年01月26日10:28 | 来源：人民网
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人民网北京1月26日电 （记者车柯蒙）据国家税务总局副局长王道树在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上介绍，2021年，我国全年新增减税降费约1.1万亿元。
据介绍，2021年，党中央、国务院围绕提振工业经济运行、支持中小微企业发展等方面，打出了一套税费优惠政策“组合拳”，既有减税降费政策又有缓税缓费措施，既助力稳住经济增长又着力增强企业发展后劲。全年新增减税降费约1.1万亿元，为制造业中小微企业办理缓缴税费2162亿元，为煤电和供热企业办理“减、退、缓”税271亿元。国务院第八次大督查结果显示减税降费落实到位、成效明显。
王道树表示，2022年，党中央、国务院又部署实施组合式、规模性减税降费政策，更加聚焦加大对中小微企业、个体工商户、制造业等支持力度。全国税务系统将全力以赴，确保各项惠企利民的税费政策不折不扣落实到位。
(责编：杨虞波罗、高雷)
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