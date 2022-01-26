人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

6部门联合印发关于高质量实施RCEP的指导意见

2022年01月26日10:43 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月26日电 （记者赵竹青）据商务部网站消息，近日，商务部等6部门联合印发《关于高质量实施<区域全面经济伙伴关系协定>（RCEP）的指导意见》（以下简称《指导意见》），为地方和企业抓住RCEP发展机遇，实现更好发展提供指导。

《指导意见》的目标是全面落实协定规定的市场开放承诺和规则，引导地方、产业和企业适应区域市场更加开放的环境、更加充分的竞争，更好把握RCEP带来的机遇，促进经济高质量发展。

《指导意见》旨在通过高质量实施RCEP，以更高水平开放促进更深层次改革，将把握RCEP发展机遇与各地方发展战略紧密对接，推动地方高质量发展。引导鼓励企业以RCEP实施为契机，进一步提升贸易和投资发展水平，扩大国际合作，提升质量标准，促进产业升级，增强参与国际市场竞争力。

《指导意见》涵盖利用好协定开放承诺和规则、促进制造业升级和提升产业竞争力、推进标准合作与转化、完善金融支持和配套体系、地方因地制宜用好规则、持续做好配套服务等6个方面内容。

据了解，RCEP与CPTPP（全称为《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》）被视为实现亚太自由贸易区的两条路径。继2018年CPTPP正式生效之后，2022年1月1日，RCEP正式生效。RCEP是迄今为止全球规模最大的自由贸易协定，其总人口、经济体量、贸易总额均占全球总量的1/3，协定涵盖关税减免、贸易便利化、服务投资开放、商务人员往来、电子商务、知识产权保护等广泛领域。它的如期生效将是东亚经济一体化新的重大进展，可有力拉动地区贸易投资增长，促进地区经济复苏。RCEP协定生效实施后，区域内90%以上的货物将逐步实现零关税。

(责编：赵竹青、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：践行绿色低碳理念 推动经济高质量发展
　　人民网北京1月26日电 （记者余璐）匠心聚，百业兴。近日，由人民网举办的“2021人民质量高峰论坛”在北京举行。…
保障粤港澳大湾区供水安全 大藤峡工程2022年首次应急补水1.3亿立方米
　　人民网北京1月26日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，2021年入冬以来珠江流域来水偏少、部分地区旱情持续。自1月17日开始，按照水利部和水利部珠江水利委员会枯水期水量统一调度要求，大藤峡水利枢纽工程启动2022年度首次水量调度，累计向下游应急补水1.3亿立方米，有效抑制河口咸潮上溯，保障了粤港澳大湾区供水安全。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部