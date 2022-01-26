人民网北京1月26日电 （记者赵竹青）据商务部网站消息，近日，商务部等6部门联合印发《关于高质量实施<区域全面经济伙伴关系协定>（RCEP）的指导意见》（以下简称《指导意见》），为地方和企业抓住RCEP发展机遇，实现更好发展提供指导。

《指导意见》的目标是全面落实协定规定的市场开放承诺和规则，引导地方、产业和企业适应区域市场更加开放的环境、更加充分的竞争，更好把握RCEP带来的机遇，促进经济高质量发展。

《指导意见》旨在通过高质量实施RCEP，以更高水平开放促进更深层次改革，将把握RCEP发展机遇与各地方发展战略紧密对接，推动地方高质量发展。引导鼓励企业以RCEP实施为契机，进一步提升贸易和投资发展水平，扩大国际合作，提升质量标准，促进产业升级，增强参与国际市场竞争力。

《指导意见》涵盖利用好协定开放承诺和规则、促进制造业升级和提升产业竞争力、推进标准合作与转化、完善金融支持和配套体系、地方因地制宜用好规则、持续做好配套服务等6个方面内容。

据了解，RCEP与CPTPP（全称为《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》）被视为实现亚太自由贸易区的两条路径。继2018年CPTPP正式生效之后，2022年1月1日，RCEP正式生效。RCEP是迄今为止全球规模最大的自由贸易协定，其总人口、经济体量、贸易总额均占全球总量的1/3，协定涵盖关税减免、贸易便利化、服务投资开放、商务人员往来、电子商务、知识产权保护等广泛领域。它的如期生效将是东亚经济一体化新的重大进展，可有力拉动地区贸易投资增长，促进地区经济复苏。RCEP协定生效实施后，区域内90%以上的货物将逐步实现零关税。

(责编：赵竹青、高雷)