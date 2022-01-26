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保障粤港澳大湾区供水安全 大藤峡工程2022年首次应急补水1.3亿立方米

2022年01月26日13:39 | 来源：人民网
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人民网北京1月26日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，2021年入冬以来珠江流域来水偏少、部分地区旱情持续。自1月17日开始，按照水利部和水利部珠江水利委员会枯水期水量统一调度要求，大藤峡水利枢纽工程启动2022年度首次水量调度，累计向下游应急补水1.3亿立方米，有效抑制河口咸潮上溯，保障了粤港澳大湾区供水安全。

水利部部长李国英表示，要以确保香港、澳门、金门供水安全，确保珠江三角洲和海峡西岸经济区城乡居民生活用水安全为目标，尽快完善优化本地、近地、流域远端供水保障“三道防线”，加强流域水资源统一调度，全力做好各项抗旱工作。

据介绍，近期，受潮汐影响，珠江河口咸潮进一步加剧，西江干流磨刀门水道珠海、中山坦洲镇等地主要取水口出现连续多天无法取水，本地水库水源储备迅速消耗。作为珠江流域关键控制性水利枢纽，枯水期以来，大藤峡工程有效提高流域应急补水的效率和精准性。大藤峡公司成立了工作专班，完善应急调度预案，专题研究部署近期水量调度工作，强化调度安全和水资源储备保障，依托智慧调度系统科学预演比选蓄水方案，于2021年汛末抓准时机及时蓄水至52米高程，可调配水量约4亿立方米，为此次应急调水储备了较为充足的水资源。

下一步，大藤峡公司将立足流域统一调度大局，科学统筹航运、发电等用水需求，为春节期间抗旱保供做好充分准备，确保下游人民群众用水安心、用水放心。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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