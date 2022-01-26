人民网北京1月26日电 （记者车柯蒙）匠心聚，百业兴。近期，由人民网举办的“2021人民质量高峰论坛”在北京举行。在以“拥抱数字变革 推动质量提升”为主题的圆桌论坛环节，来自政产学研的众多嘉宾齐聚一堂，共同探讨数字化革命发展趋势，探索数字化时代高质量发展新路径。

中国工业经济联合会工业经济研究中心副主任刘兴波。人民网 吕强摄

中国工业经济联合会工业经济研究中心副主任刘兴波从四方面阐述了数字变革对经济高质量发展的推动作用。刘兴波认为：第一，数字经济驱动的供给侧结构性改革,提高了产品质量和供给效率；第二，随着数字技术在生产环节广泛应用，有助于稳定社会就业、助力企业发展；第三，当数字技术渗透到电商、支付等领域，数字变革赋能了消费领域的提质扩容；第四，数字技术的应用能推动和促进生产端的变革，实现柔性、个性化的生产。

万博新经济研究院院长滕泰。人民网 吕强摄

万博新经济研究院院长滕泰则认为，从微观上，近年来，互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术加速创新，极大程度上改变了原有的工业流程，加快了工业经济数字化、网络化、智能化进程，提高了制造业的产品质量和管理效率。从宏观上来看，数字变革正影响着社会分工，提高制造业的生产效率和质量。

中兴通讯副总裁林荣。人民网 吕强摄

中兴通讯副总裁林荣从企业发展角度分享了数字变革对经济高质量发展的推动作用。“创新引领是高质量发展的基础，当前，数字变革正给各行各业带来了很大变化。”林荣表示，随着5G时代到来，通过数字孪生、AI各种技术，实现了整体效率的大幅度提升。以铝业为例，通过在云南的神火铝业做数字化转型升级，整个铝阳极的制造提升15%的质量提升，全年能节电9千万吨度，助力实现传统冶金行业的高质量发展。

优必选科技股份有限公司首席品牌官谭旻。人民网 吕强摄

优必选科技股份有限公司首席品牌官谭旻表示，数字变革会让生活变得更加智能，优必选将以人工智能为核心，以机器人为载体，给用户创造更多新的场景体验。 谭旻认为，就企业发展来说，在数字变革当中，要牢牢掌握核心技术，坚持自主创新，与此同时，要通过数字技术做有益于社会的事，让智能机器人真正服务于人民的美好生活。

中制智库理事长兼研究院院长新望。人民网 吕强摄

圆桌论坛主持人，中制智库理事长兼研究院院长新望认为，当前中国经济进入高质量发展阶段，该阶段一个重要的特点就是技术驱动、创新驱动。眼下，新一轮科技革命和产业变革加速演进，生产的网络化、智能化特征日趋明显，数字经济为我国经济发展转型升级注入了新动能。

谈到数字变革如何推动质量提升，赋能经济高质量发展。刘兴波认为，展望未来，随着数字技术在工业经济全流程、全领域深度应用，企业要充分拥抱数字化时代，调整传统产业结构。

滕泰认为，数字化时代，产生了无数新供给创造的新需求，面对庞大的中国市场，要加速创新，用更多创新场景匹配新的消费需求，推动经济增长。

林荣表示，在新的国际竞争的格局下，企业要加强自主研发、增强韧性并与合作伙伴共建良好生态环境，锻炼抗衡各种不确定性的本领，引领高质量发展。

在谭旻看来，高质量发展是具有可持续性的，随着人工智能进入新的发展阶段，智能机器人在实际上会从工具属性发展到陪伴属性再打助力各行各业发展。“让机器人服务于人，服务于商业，服务于社会，服务于未来，这就是我们可以展望和想象的大型服务机器人的未来。”谭旻说。

(责编：杨虞波罗、高雷)