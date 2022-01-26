人民网北京1月26日电 （记者余璐）匠心聚，百业兴。近日，由人民网举办的“2021人民质量高峰论坛”在北京举行。在以“探路低碳变革 践行绿色发展”为主题的圆桌论坛环节，来自政产学研的众多嘉宾齐聚一堂，共同探讨社会可持续发展趋势，探索经济发展如何通过绿色低碳发展走向高质量发展道路。

中国可再生能源学会副理事长许洪华。人民网 吕强摄

中国可再生能源学会副理事长许洪华对双碳目标下我国新能源发展面临的机遇和挑战作了经验分享。许洪华认为，实现碳中和需要建立低碳甚至零碳的能源体系。一方面，我国实现碳中和背后蕴藏着巨大机遇，建立低碳、零碳的能源体系，从宏观来说是有利的。并且在可再生能源行业方面，特别是光伏和风电，我们的产业方面有着巨大的优势。另一方面，变革也意味着挑战，我国在保障能源安全、建立拥有核心竞争力和关键技术的产业方面仍面临诸多挑战。

中国质量认证中心副处长张丽欣。人民网 吕强摄

中国质量认证中心副处长张丽欣表示，首先，在应对气候变化方面，中国提出了“3060”双碳目标，这是一个非常具有挑战性的目标，彰显了大国的担当和责任，那么，实现双碳目标必须要进行革命性技术变革。其次，在实现双碳目标的过程中，也带来了许多机遇，要站在新的发展高度投入智力、物力和财力，推动实现绿色低碳发展。

中科曙光副总裁、曙光数创公司总经理何继盛。人民网 吕强摄

中科曙光副总裁、曙光数创公司总经理何继盛认为，双碳目标的提出，给信息化基础设施领域和行业提出了新的更高质量发展的要求。在宏观层面，要科学合理布局数据中心，推动数据中心行业向绿色、低碳方向发展；在微观层面，要提升绿色能源的占比，提高数据中心能源使用效率以及通过数据中心余热回收进行能源补偿。

中山环保产业有限公司董事长陈涛。人民网 吕强摄

中山环保产业有限公司董事长陈涛谈到，环保领域的一线企业，要把更多的资源、绿色技术和绿色理念整合起来，在基础理论研究方面投入更多的人力和物力，探索应用场景和基础理论研究的结合之路，助力绿色发展。

人民日报高级记者高云才。人民网 吕强摄

圆桌论坛主持人、人民日报社高级记者高云才表示，高质量的发展是可持续的发展，要建立绿色低碳循环经济体系，把生态优势转化为发展优势，绿色低碳正是一条高质量发展的道路。

谈及关于探索低碳变革、践行绿色发展等相关问题，许洪华认为，要实现经济社会的高质量发展，最科学最经济的是要用可再生能源和绿色能源来实现。例如建立国家实验室，开展支撑整个行业基础的关键技术研发，同时还要结合国家的双碳目标大政方针，和企业联手共同努力推动低碳高质量发展。

张丽欣表示，高质量的数据对于双碳领域的相关决策是非常重要的，数据质量一定要满足完整性、准确性、一致性、可比性、透明性五个方面的要求。

陈涛认为，从美丽中国建设的角度，相关产业要进一步探索工程美学和技术的有机集合，通过对美的理解和实践，来实现绿色低碳的发展。

何继盛表示，目前企业主要聚焦在数据中心的能源使用效率层级上面，来提高数据中心能源效率的优化。下一步，产业要通过技术革新和创新来发展，打造为数据中心绿色低碳作出贡献的生态圈。

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