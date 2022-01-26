人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

税务总局：2021年组织税费收入超24万亿元 坚决不收“过头税费”

2022年01月26日14:06 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月26日电 （记者王震）1月26日上午，国新办就减税降费促发展强信心有关情况举行发布会。国家税务总局副局长王道树介绍，2021年，税务部门坚持依法依规组织税费收入的原则不松懈，坚守不收“过头税费”的底线不动摇，全年组织税费收入超过24万亿元，圆满完成预算确定的收入目标，为经济发展和民生改善提供了有力保障。

王道树指出，依法依规组织税费收入、坚决不收“过头税费”，对税务部门而言是一条不能逾越的红线。今年将进一步采取多种措施，确保各地税务机关坚守依法征税收费这一底线。具体包括以下四个方面：

一是严格要求。要求各级税务机关必须坚持依法依规征税收费，做到“三个不得”：即不得违规或提前征税收费，不得拖延或打折落实减税降费，不得损害纳税人缴费人合法权益。

二是严密防控。税务部门已经自上而下建立了税费收入质量监控机制，我们将充分利用税收大数据，定期开展收入异常风险排查，并要求各相关地区税务机关认真核实、整改并且反馈，及时发现和处置苗头性问题。

三是严加督查。上级税务机关要对下级税务机关加强监督、指导和协调，将收入质量作为税务系统内部监督检查重点，发现问题及时督促整改。

四是严肃查处。严明组织收入纪律，对征收“过头税费”、落实减税降费政策不到位的，发现一起整改一起查处一起，在这方面绝不手软。

(责编：王震、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
税务总局：2021年组织税费收入超24万亿元 坚决不收“过头税费”
　　人民网北京1月26日电 （记者王震）1月26日上午，国新办就减税降费促发展强信心有关情况举行发布会。国家税务总局副局长王道树介绍，2021年，税务部门坚持依法依规组织税费收入的原则不松懈，坚守不收“过头税费”的底线不动摇，全年组织税费收入超过24万亿元，圆满完成预算确定的收入目标，为经济发展和民生改善提供了有力保障。…
业界：践行绿色低碳理念 推动经济高质量发展
　　人民网北京1月26日电 （记者余璐）匠心聚，百业兴。近日，由人民网举办的“2021人民质量高峰论坛”在北京举行。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部