人民网北京1月26日电 （记者王震）1月26日上午，国新办就减税降费促发展强信心有关情况举行发布会。国家税务总局副局长王道树介绍，2021年，税务部门坚持依法依规组织税费收入的原则不松懈，坚守不收“过头税费”的底线不动摇，全年组织税费收入超过24万亿元，圆满完成预算确定的收入目标，为经济发展和民生改善提供了有力保障。

王道树指出，依法依规组织税费收入、坚决不收“过头税费”，对税务部门而言是一条不能逾越的红线。今年将进一步采取多种措施，确保各地税务机关坚守依法征税收费这一底线。具体包括以下四个方面：

一是严格要求。要求各级税务机关必须坚持依法依规征税收费，做到“三个不得”：即不得违规或提前征税收费，不得拖延或打折落实减税降费，不得损害纳税人缴费人合法权益。

二是严密防控。税务部门已经自上而下建立了税费收入质量监控机制，我们将充分利用税收大数据，定期开展收入异常风险排查，并要求各相关地区税务机关认真核实、整改并且反馈，及时发现和处置苗头性问题。

三是严加督查。上级税务机关要对下级税务机关加强监督、指导和协调，将收入质量作为税务系统内部监督检查重点，发现问题及时督促整改。

四是严肃查处。严明组织收入纪律，对征收“过头税费”、落实减税降费政策不到位的，发现一起整改一起查处一起，在这方面绝不手软。

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