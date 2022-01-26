中国质量认证中心副主任李国振在论坛上致辞。人民网 吕强摄

人民网北京1月26日电 （王绍绍）近日，由人民网主办的“2021人民质量高峰论坛”在人民日报社新媒体大厦举行。中国质量认证中心副主任李国振在主旨发言环节表示，质量认证在推动国民经济健康发展、助力中国经济社会高质量发展起到了不可替代的作用。执著专注、精益求精、一丝不苟追求卓越的工匠精神是支撑中国制造高质量发展的重要基础。

李国振介绍，质量认证作为国际通行的质量管理手段和贸易便利化工具，在上世纪80年代引入中国，伴随着中国改革开放的进程，为国民经济发展和国家质量水平提升作出突出贡献。

“目前为止，我国已成为世界上开展认证认可活动最广泛、颁发证书和获证组织数量最多的国家。”李国振表示，我国全面加入世界上所有重要的认证认可与检验检测多边互认体系，证书结果通行于占全球经济总量95%以上的世界各地，质量认证已经成为中国与全球经济贸易发展的便利化手段。

当前，中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段。李国振认为，中国制造的金字招牌帮助更多更优质的中国产品成为全球产业链、供应链的重要组成部分，让工匠精神的时代价值更加凸显。

李国振表示，多年来，质量认证在支撑国家战略、参与全球竞争、履行社会责任等各方面起到表率和引领作用，是市场经济的信用证、国际贸易的通行证。作为质量管理的体检证，质量认证借助标准、计量、检验检测等专业知识和手段，识别质量控制关键环节和风险因子，持续改进质量管理，发现问题隐患，提供解决方案，使通过认证的产品和服务更有质量保证。

“同时，质量认证也对市场经济发展起到了突出作用。”李国振表示，要通过质量证明信息的传导和反馈，引导采购和消费形成有效的市场选择机制，推动生产企业提高管理水平和产品服务质量，增加市场有效供给，发挥第三方合格评定的技术优势，实施间接的监管要求，减少政府对市场的直接干预，提高了市场的监管效能。

在李国振看来，质量认证信息作为诚信评价和征信管理的重要依据，能够健全市场信任机制，优化市场准入、竞争和消费环境。在条件成熟的领域，采用国际标准和认证互认的方式，为优质产品走出去、引进来、互通有无提供便利条件。

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