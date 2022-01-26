人民网北京1月26日电 （记者杜燕飞）近日，以“匠心聚 百业兴”为主题的2021人民质量高峰论坛，在人民日报新媒体大厦举行。论坛上，中国国际经济交流中心副理事长魏建国表示，高质量发展是未来中国经济发展的纲领，是中国迈向全球经济强国的基石。

中国国际经济交流中心副理事长魏建国。人民网 吕强摄

魏建国表示，目前，中国经济已经从高速增长迈向了高质量发展，今后中国在制定经济发展政策，无论是投资还是项目，都要依据该前提。

魏建国强调，在这个前提下要明确三个转换：一是中国经济发展要从原来的规模和速度转换到增长的效益和结果，要以最小的投入获取最大的收益。二是中国经济发展要从单一的经济跳出来，在注重经济发展的同时，要更加注重生态、教育、环保、公平、公正、平等、共同富裕。三是中国经济发展要从中国全生产要素转向全球市场生产要素的最佳配置。

“推动高质量发展，未来的切入口有两个：一是要明确高质量发展不仅是政府、企业的事，更重要的是全体人民的事情；二是高质量发展中国要弯道超车，要从创新、绿色、双碳等方面入手，这是解决当前经济发展特别是如何在高质量发展中做到质量变革、效益变革、动力变革的关键。”魏建国说。

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