国家市场监督管理总局质量发展局副局长李宣庆致辞。人民网 吕强摄

人民网北京1月26日电 （记者孙博洋）近日，由人民网主办的主题为“匠心聚 百业兴”的2021人民质量高峰论坛在京举行。国家市场监督管理总局质量发展局副局长李宣庆在论坛致辞时表示，抓好“质量提升、质量基础、质量创新”三项工作，对于“匠心聚 百业兴”建设质量强国十分重要。

李宣庆表示，在全国上下深入学习贯彻党的十九届六中全会精神之际，人民网以“匠心聚 百业兴”为主题，举办质量高峰论坛，这对进一步凝聚全社会质量共识，坚持稳字当头、稳中求进，推动高质量发展具有重要的现实意义。同时，他认为，本届论坛聚焦数字变革、绿色低碳，开展圆桌讨论，抓住了要害，正当其时，十分必要。

中央经济工作会议强调，要推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长。“质量这个词，恰恰是品质和数量的集合，中央经济工作会议为新发展阶段质量工作提出了更高要求。”李宣庆说，市场监管部门将重点做好以下三方面工作：一是大力开展质量提升行动。按照中央关于深入实施质量提升行动的部署，市场监管总局已经会同40个部委研究起草了《深入实施质量提升行动方案》，在广泛征求地方政府及行业、企业意见后争取尽快报批执行。

二是着力完善质量基础设施。标准、计量、认证认可、检验检测是质量工作的技术和管理基础，也是质量治理能力现代化的重要制度保障。近年来，市场监管总局在全国部署开展质量基础设施一站式服务，并将其纳入总局“我为群众办实事”十大专项行动之一。质量基础设施一站式服务，就是把省级、市级分散设立的计量所、质检所、标准所、特种设备检验所以及商标、知识产权等专业机构，整合力量后，集中派驻在产业园区，直接为中小企业提供管理咨询、质量诊断、标准编制、检测认证、商标注册、专利申请等一揽子服务。

三是努力推进质量变革创新。市场监管部门将加大质量管理领域的技术和制度创新力度，推进数字化时代和绿色低碳发展等新兴质量管理模式的构建，探索包容审慎的质量监管方式。通过创新和管理，进一步提升产品和服务质量，增强经济发展新优势。市场监管部门也将与时俱进，革新质量观念，从理念、目标、制度到具体领域进行全方位质量变革，倡导全社会在追求经济绩效的同时，履行社会责任，做到环境友好，动态均衡满足企业、政府、消费者等多重目标要求，更好创造经济、社会和环境价值。

变化的世界呼唤创新质量，升级的质量成就美好未来。李宣庆表示，质量提升是当前的主攻方向，质量基础是永远的支撑保障，质量创新是未来的挑战使命。抓好这三项工作，对于“匠心聚 百业兴”建设质量强国十分重要。

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