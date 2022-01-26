人民网北京1月26日电 （王绍绍）近日，中国石化西北油田部署在塔里木盆地顺北油气田的两口重点探井获高产工业油气流，其中，顺北801X井试获日产油气当量1007.6吨，此前部署的顺北8X井获日产油气当量1128.6吨。中国石化表示，这标志着该地区新发现亿吨级油气区。

据初步测算，中国石化将在该地区增加资源量凝析油8800万吨、天然气2900亿立方米，这对进一步提升能源供应能力、保障国家能源安全具有重要意义。

顺北油气田探井。受访方供图

据了解，塔里木盆地是中国最大的内陆含油气盆地，盆地面积56万平方公里。在该地区实施勘探开发的西北油田先后发现塔河油田、顺北油气田。其中，塔河油田是我国第一个古生界海相亿吨级大油田。顺北油气田位于塔里木盆地中西部，其油气藏类型特殊，具有超深、超高压、超高温等特点，储层平均埋藏深度超过7300米，是世界上埋藏最深的油气藏之一，勘探开发难度大。

截至目前，西北油田累计探明石油地质储量16.65亿吨、天然气地质储量945.83亿立方米，累计产量超1.4亿吨油气当量，是全国陆上十大油田之一。其中，顺北油气田累产原油333万吨、天然气14.97亿立方米。

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