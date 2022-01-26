人民网北京1月26日电 （记者任妍）近期，由人民网主办的“2021人民质量高峰论坛”在人民日报社新媒体大厦举行。论坛上，中国劳动学会会长,国务院参事室特约研究员,人社部原党组副书记、副部长杨志明发表主题演讲。杨志明表示，“十四五”中国将进入高技能人才引领的技工时代，“人口红利”将向“技能红利”转变，“人力资源”将向“人力资本”跃升，“充分就业”将向“高质量就业”发展。

杨志明指出，当前随着大数据、物联网、人工智能等技术不断进步，数字经济蓬勃发展，网络购物、移动支付等新业态、新模式层出不穷，使劳动力市场出现了三个趋势性的变化：

一是劳动力需求由数量型向质量型转变。杨志明指出，农民工已经是我国产业中的主体，2012年以后，经济增速转为中高速，农民工新增也出现了下降。中国是个技工大国，2020年技能劳动者2亿人，其中高技能人才5800人，占技工总量约30%。但相较德国、日本等制造业强国高技能人才占50%左右尚有差距。

二是劳动力供给由无限供给向有限供给转变。“谁能聚集农民工并提升技能，谁就占有高质量发展的先机。”杨志明指出，农民工是我国产业工人的主体。连锁行业用工量大的仍然是在新生代农民工。所以新生代农民工已经成为连锁行业的宝贵人力资源，而新生代农民工不再是取之不尽、用之不竭。

三是一大批新生代农民工投入到现代服务平台 。

杨志明表示，随着数据驱动、网络协同、平台支撑的新经济悄然兴起，特别是现代服务业，是传统产业和现代服务业融合的朝阳产业，由于新兴城镇化的加快、人口老龄化的加快、家庭服务社会化的加快、三胎政策的推进，所以家庭服务业也进入旺盛扩展期，网络营销服务和连锁经营的品牌营销也将进入零售业2.0时代。各新兴行业用工发展迅速崛起，成为我国经济转型的新动能。

此外，杨志明认为，创新高技能人才开发理念可以从以下几点着手。首先，构建产业基础高级化、产业链现代化的双循环新发展，不仅要注重技术创新，设备更新，新基建投入等，更要注重对高技能人才的人力资本投入。

其次，机器取代人的阶段性和高技能人才的能动性、创新性、柔性并不矛盾。以开发新职业、掌握新技能的高技能人才增量，带动高技能人才占比的提升，使高技能人才结构发生质的变化。

第三，充分释放新职业的劳动魅力，激发新生代的劳动兴趣，进而实现“体面劳动”。重点解决目前连锁行业中“老员工”人员占绝大多数，新生代劳动者由于感到技术新鲜度不足、工作自由度不够，进入较少，出现“青黄不接”。

第四，坚持“多劳多得” 的同时，鼓励“技高多得”，以体现技能作为生产要素的投入回报，提高技工的物质待遇和社会地位。

第五，高技能人才的“补钙”要着力于培养工匠精神，以工匠文化为底气，以构建工匠制度为基石，以让工匠出彩为目标，让新生代劳动者感到学技术好就业，学好技术多增加收入，掌握技术绝活可出彩人生。

第六，改变目前中等收入阶层中企业中高管和“白领”精英占绝大多数的状况，使掌握高技能的优秀“蓝领”人才更多进入中等收入阶层，畅通向上流动通道，给更多人创造致富机会。

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