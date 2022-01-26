原标题：集度完成近4亿美元A轮融资，量产车型2023年上市

2022年1月26日，百度旗下智能汽车品牌集度宣布已完成近4亿美元的A轮融资，本轮融资由百度和战略合作伙伴吉利共同增持。融资完成后，集度将持续加快研发与量产进程，首款汽车机器人概念车将于今年4月在北京车展发布，量产车型将于2023年上市。

2021年1月，百度宣布造车，重装组建智能汽车公司。3月，集度成立并获得超3亿美元启动资金。时隔仅仅10个月，集度再次获得新一轮融资，其创新的产品开发流程以及超越行业水平的“造车”速度获得行业认可。

据悉，集度凭借首创的软件集成模拟样车SIMUCar（Software Integration Mule Car）研发模式，实现了软硬件并行的多线程高效开发。仅用9个月的时间，集度就成功融通了城市域、高速域的自动驾驶功能，提前验证了其安全、可靠的量产L4级自动驾驶能力。目前，集度自研的电子电气架构JET1.0，以及SOA、自动驾驶系统、核心算力平台、相关传感器正在向量产状态进一步迭代。此外，集度汽车机器人量产车的内外饰，以及所有零部件的设计已逐渐进入量产模具开发阶段。

新一轮融资的顺利完成，有助于集度在汽车机器人研发与量产进程上按下加速键。未来，集度将加大对于高级别自动驾驶、智慧座舱、智能制造等相关领域尖端人才的引进与培养；加快智能汽车市场用户发展与运营的体系建设，确保2023年将用户体验优异、兼具质量和成本优势、定义智能汽车标杆的集度首款汽车机器人产品呈现在市场和广大消费者面前。

作为百度集团在智能出行领域的重要战略布局，集度致力于打造拥有情感和智慧的革命性汽车机器人，引领出行方式的深刻变革。集度CEO夏一平表示：“集度启程刚10个月，在尖端AI技术以及高质量的整车平台、制造工艺加持下，集度高效的汽车机器人开发流程得到了成功验证。集度自研的汽车机器人大脑、神经、躯干都在高效发育，产品交付时，这一定会是一款标杆级的量产产品。我还要特别感谢0-1阶段的全体团队，他们是梦想的践行者，是勇敢的探索者。接下来，我们会继续聚焦在产品的打磨和开发，并汇聚更多的创业伙伴，在智能车时代笃定前行，以提供给用户更多超出预期的革命性产品。”

(责编：董童、李源)