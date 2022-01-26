人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

集度完成近4亿美元A轮融资 量产车型2023年上市

2022年01月26日12:41 | 来源：新华网
小字号

原标题：集度完成近4亿美元A轮融资，量产车型2023年上市

　　2022年1月26日，百度旗下智能汽车品牌集度宣布已完成近4亿美元的A轮融资，本轮融资由百度和战略合作伙伴吉利共同增持。融资完成后，集度将持续加快研发与量产进程，首款汽车机器人概念车将于今年4月在北京车展发布，量产车型将于2023年上市。

　　2021年1月，百度宣布造车，重装组建智能汽车公司。3月，集度成立并获得超3亿美元启动资金。时隔仅仅10个月，集度再次获得新一轮融资，其创新的产品开发流程以及超越行业水平的“造车”速度获得行业认可。

　　据悉，集度凭借首创的软件集成模拟样车SIMUCar（Software Integration Mule Car）研发模式，实现了软硬件并行的多线程高效开发。仅用9个月的时间，集度就成功融通了城市域、高速域的自动驾驶功能，提前验证了其安全、可靠的量产L4级自动驾驶能力。目前，集度自研的电子电气架构JET1.0，以及SOA、自动驾驶系统、核心算力平台、相关传感器正在向量产状态进一步迭代。此外，集度汽车机器人量产车的内外饰，以及所有零部件的设计已逐渐进入量产模具开发阶段。

　　新一轮融资的顺利完成，有助于集度在汽车机器人研发与量产进程上按下加速键。未来，集度将加大对于高级别自动驾驶、智慧座舱、智能制造等相关领域尖端人才的引进与培养；加快智能汽车市场用户发展与运营的体系建设，确保2023年将用户体验优异、兼具质量和成本优势、定义智能汽车标杆的集度首款汽车机器人产品呈现在市场和广大消费者面前。

　　作为百度集团在智能出行领域的重要战略布局，集度致力于打造拥有情感和智慧的革命性汽车机器人，引领出行方式的深刻变革。集度CEO夏一平表示：“集度启程刚10个月，在尖端AI技术以及高质量的整车平台、制造工艺加持下，集度高效的汽车机器人开发流程得到了成功验证。集度自研的汽车机器人大脑、神经、躯干都在高效发育，产品交付时，这一定会是一款标杆级的量产产品。我还要特别感谢0-1阶段的全体团队，他们是梦想的践行者，是勇敢的探索者。接下来，我们会继续聚焦在产品的打磨和开发，并汇聚更多的创业伙伴，在智能车时代笃定前行，以提供给用户更多超出预期的革命性产品。”

(责编：董童、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
2021人民质量高峰论坛：加快实施质量提升 助力经济高质量发展
　　2021年中央经济工作会议明确，要在高质量发展中稳经济。如何以质量强国建设助推经济的高质量发展，是社会各界关注的话题。…
魏建国：高质量发展是中国迈向全球经济强国的基石
　　人民网北京1月26日电 （记者杜燕飞）近日，以“匠心聚 百业兴”为主题的2021人民质量高峰论坛，在人民日报新媒体大厦举行。论坛上，中国国际经济交流中心副理事长魏建国表示，高质量发展是未来中国经济发展的纲领，是中国迈向全球经济强国的基石。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部