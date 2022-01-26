中国企业联合会、中国企业家协会常务副会长兼理事长朱宏任视频致辞。人民网 吕强摄

人民网北京1月26日电 （记者李栋）匠心聚，百业兴。近日，由人民网举办的“2021人民质量高峰论坛”在北京举行。中国企业联合会、中国企业家协会常务副会长兼理事长朱宏任通过视频致辞的形式表示，企业要积极践行创新发展、绿色发展和社会责任，推动行业的创新发展。

朱宏任表示，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，企业是承担与落实国家经济发展任务的关键主体，在这样的背景下，企业应该响应号召、抢抓机遇、应对挑战，在加快自身转型升级、塑造新时期竞争新优势的同时，助推经济社会的高质量发展。

在朱宏任看来，进入新发展阶段，我国已经全面建成小康社会，制度优势显著、社会大局稳定、市场空间广阔，企业持续发展具有多方面的优势和条件。面对“十四五”全新开局，我国的大企业正在经历从注重速度到加强质量，从注重规模到创新驱动，从注重单一设备到推进全产业链数字化转型，从注重当前效益到坚持绿色全面发展的深刻转变。

同时也要看到，我国面临的内外部环境和条件仍然复杂多变，大企业作为国民经济的中流砥柱要帮助惠及中小企业发展，要统筹兼顾在深化改革中充分激发企业活力、全力创新塑造新的竞争优势。

对于中小企业，朱宏任认为，作为国民经济和社会发展的生力军，中小企业是推动经济实现高质量发展的重要基础，更是扩大就业、改善民生的重要支撑。当前，云计算、大数据、区块链、人工智能、移动互联网等基础性信息技术和前沿热点通信技术加快迭代演进，深度融入社会各个领域。中小企业特别是专精特新中小企业，受到前所未有的重视，获得前所未有的支持。

“‘专精特新’中小企业要发挥后起优势、细分特点，侧重于相关产品的研发和推广，为更多的大企业做好配套服务，各类企业都应以科技赋能、产业转型升级、积极探索推动新阶段的新业态，创造全新的经济价值和社会价值，把企业发展的成果不断转化为国家繁荣、民族兴盛、人民幸福的动力源。”朱宏任说。

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