人民网北京1月26日电 （记者王震）1月26日上午，国新办就减税降费促发展强信心有关情况举行发布会。国家税务总局办公厅主任、新闻发言人黄运表示，今年将进一步强化精准性监管，强化对涉税违法行为进行常态化打击。

黄运介绍，2021年，税务部门切实加强税收监管和税务稽查，依法依规严肃查处和曝光了一批重大偷逃税案件。今天下午，有关地区税务部门还将曝光5起涉税违法案件，持续发挥震慑和警示作用。今年将重点在以下几方面下功夫：

一是进一步强化精准性监管。建立健全以“信用+风险”为基础的新型监管机制，实行纳税人动态信用等级分类和智能化风险监管。依托税收大数据，聚焦高风险行业、领域和纳税人，深入开展“双随机、一公开”稽查并适当提高抽查比例，积极开展部门联合监管，不断提高监管效能。

二是进一步强化常态化打击。着力落实好税务总局、公安部、最高人民检察院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局六部门联合打击涉税违法行为工作机制，常态高效打击“假企业”“假出口”“假申报”，特别是对团伙化、暴力式虚开发票等严重涉税违法行为，对骗取税费优惠和在逐步推开电子发票中的涉税违法犯罪行为，一律严查严办。

三是进一步强化典型性曝光。对查处的部分情节严重、影响恶劣的涉税违法案件，持续加大公开曝光和联合惩戒力度，力求达到查处一案、震慑一片、治理一域的良好效果。

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