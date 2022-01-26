人民网北京1月26日电 （申佳平）据国家发展改革委介绍，为确保春节期间重要民生商品量足价稳，在国家发展改革委指导下，近日各地充分利用平价商店和指定专柜等渠道平价销售粮油肉蛋菜等民生商品，积极增加市场供应稳定价格。

福建省多地陆续启动平价商店销售，预计到1月26日，全省将有超过440家平价商店启动平价销售。其中，厦门市已启动118家平价商店，市民可以在超市门店的“政府指定农副产品平价销售区”选购平价蔬菜和猪肉，价格分别低于同类市场均价15%和10%。

广东省广州市印发通知，从1月27日起连续5天，市民可在平价商店内，购买比市场平均零售价格便宜15%的蔬菜，便宜5%的大米、食用油、猪肉。

贵州省贵阳市持续做好惠民生鲜超市巩固提升工作，严格落实惠民生鲜超市主要生鲜商品零售价格低于周边农贸市场15%-30%，并在省内其他城市试点推广建设惠民生鲜超市168个，保供稳价效果持续提升。

天津市组织国有企业和大型连锁商超平价销售蔬菜；食品集团农鲜产品直销店大白菜、土豆等以低于市场均价20%-30%的价格销售；引导大型超市以批发价格进行销售，切实让老百姓受益得实惠。

安徽省依托大型超市及其社区门店设立蔬菜等农副产品平价惠民销售专柜，以蔬果类低于市场价15%以上、粮油肉禽蛋等其他生活必需品低于市场价5%以上向群众平价销售，目前已有509家超市全面启动平价店运营，其中合肥市共有27家企业193个门店参与，全力保障重要民生商品有效供给和价格总体平稳。

新疆维吾尔自治区设置“平价、放心”牛羊肉政府直供固定点位，节日期间将为市民供应新鲜的平价、放心牛羊肉，保障肉类供应需求。

国家发展改革委表示，随着平价商品的投放销售，市场供应增加，价格低于市场均价，受到群众欢迎和好评。下一步，国家发展改革委将继续指导并推动各地做好平价商店销售工作，积极发挥保供稳价惠民作用，为人民群众欢度春节创造良好价格环境。

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