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银保监会部署2022年重点工作任务 在金融领域为资本设置“红绿灯”

2022年01月26日14:38 | 来源：人民网
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人民网北京1月26日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，银保监会近日召开了2022年工作会议。会议总结了2021年银行保险监管工作，分析研究面临形势，部署2022年重点工作任务。会议指出，要坚决防止资本在金融领域无序扩张，在金融领域为资本设置“红绿灯”。依法加强对资本的有效监管，筑牢产业资本与金融资本的“防火墙”，加强对股东的穿透式监管，严防银行保险资金被用于盲目“加杠杆”。此外，还要坚持金融业务持牌经营规则，严厉打击“无照驾驶”行为。

会议指出，做好2022年监管工作，确保经济金融大局稳定，意义十分重大。银保监会系统要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续提升金融服务实体经济质效，切实提高监管前瞻性有效性，坚决守住不发生系统性金融风险底线，深入推进银行业保险业改革开放，加快金融业数字化转型，着力推动经济社会高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

会议强调，要努力促进国民经济良性循环。按照稳字当头、稳中求进的要求，全力支持稳定宏观经济大盘。合理增加融资供给，做好“十四五”规划重点领域和重大项目融资保障。支持适度超前开展基础设施投资。促进中小微企业融资增量、扩面、降价。创新支持国家重大科技任务，更好服务关键核心技术攻关企业和“专精特新”企业。优化重点领域共保体机制，推进新材料、首台（套）保险试点。围绕有序推进碳达峰碳中和，创新绿色金融产品服务，支持能源稳产保供。提升金融服务乡村振兴质效，助力“新市民”在城镇安居创业。继续规范发展第三支柱养老保险，推动完善健康保险服务。加强金融消费者权益保护。全力做好北京冬奥会、冬残奥会金融服务保障工作。

会议要求，要坚持不懈防范化解金融风险。继续按照“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的基本方针，稳妥处置金融领域风险，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。压实各方责任，有序推进高风险金融机构处置。妥善应对不良资产反弹。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，持续完善“稳地价、稳房价、稳预期”房地产长效机制，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。持续拆解高风险影子银行，全面落实资管新规。严厉打击违法违规金融活动，严肃整治“代理退保”乱象。加快非法集资存案处置，严防风险反弹。

会议指出，要持续深化银行业保险业改革开放。按照加强党的领导、落实各方责任、规范股权关系、健全公司治理、普及专业管理的指导原则，“一省一策”加快推进农信社改革。持续推进中小金融机构兼并重组，支持加快不良资产处置。推动政策性银行分类分账改革。引导大型银行提升综合金融服务水平。坚定不移推动保险业回归保障本源。构建新型保险中介市场体系。推进资管业务高质量发展。推动信托公司加快转型发展。明晰非银机构功能定位。努力促进金融服务业数字化转型。扩大银行业保险业高水平对外开放，积极服务国家重大开放举措，推动金融机构加大对共建“一带一路”项目支持力度。

(责编：罗知之、高雷)

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