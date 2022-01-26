人民网北京1月26日电 （记者杨曦）国家能源局发布2021年全国电力工业统计数据显示，截至2021年12月底，全国发电装机容量约23.8亿千瓦，同比增长7.9%。其中，风电装机容量约3.3亿千瓦，同比增长16.6%；太阳能发电装机容量约3.1亿千瓦，同比增长20.9%。

2021年，全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时3817小时，比上年同期增加60小时。全国主要发电企业电源工程建设投资完成5530亿元，同比增长4.5%，其中，水电988亿元，同比下降7.4%。电网工程建设投资完成4951亿元，同比增长1.1%。

国家能源局1月中旬发布的《2022年能源监管工作要点》（以下简称《工作要点》）指出，要深入推进多层次统一电力市场体系建设。遵循电力市场运行规律和市场经济规律，严格落实相关文件要求，稳步推进国家、省（区、市）电力市场建设，推动南方区域电力市场启动试运行，研究制定长三角、京津冀等区域电力市场建设方案，引导各层次电力市场协同运行、融合发展。

《工作要点》同时提出，加快修订各地电力中长期交易实施细则，稳妥推进电力现货市场试点建设，推动用电侧有效参与现货市场，进一步完善辅助服务市场机制，推进区域辅助服务市场建设，启动南方区域备用市场、川渝一体化调峰市场试运行。

图片来源：国家能源局官网

附注：

1.全社会用电量为全口径数据，全国供电量为调度口径数据。

2.“同比增长”列中，标*的指标为绝对量；标▲的指标为百分点。

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