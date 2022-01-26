人民网北京1月26日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，银保监会近日印发了《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》（以下简称《指导意见》）。《指导意见》要求，聚焦日常生活涉及的服务场景和高频事项，加强大字版、语音版、民族语言版、简洁版等应用软件功能建设，增强对无网点地区及无法到达网点客群的服务覆盖，提高金融产品和服务可获得性，提供更周全、更贴心、更直接的便利化服务，推动解决“数字鸿沟”问题，增加人民群众获得感、幸福感、安全感。

银保监会有关部门负责人介绍，《指导意见》主要内容包括：一是“战略规划与组织流程建设”要求银行保险机构加强顶层设计和统筹规划，改善组织架构和机制流程。二是“业务经营管理数字化”要求银行保险机构积极发展产业数字金融，大力推进个人金融服务数字化转型，提升金融市场交易业务数字化水平，建设数字化运营服务体系，构建安全高效、合作共赢的金融服务生态，着力加强数字化风控能力建设。三是“数据能力建设”要求银行保险机构健全数据治理体系，增强数据管理能力，加强数据质量控制，提高数据应用能力。四是“科技能力建设”要求银行保险机构加大数据中心基础设施弹性供给，提高科技架构支撑能力，推动科技管理敏捷转型，提高新技术应用和自主可控能力。五是“风险防范”要求银行保险机构加强战略风险、创新业务的合规性、流动性风险、操作风险及外包风险等管理，同时防范模型和算法风险，强化网络安全防护，加强数据安全和隐私保护。

《指导意见》重点提出哪些数字化转型方向？银保监会有关部门负责人表示，《指导意见》要求银行保险机构大力推进业务经营管理数字化转型。一是积极发展产业数字金融，打造数字化金融服务平台，推进开放银行建设，加强场景聚合、生态对接。二是大力推进个人金融服务数字化转型，拓展线上渠道，丰富服务场景，完善数字化经营管理体系，提高金融产品和服务可获得性，推动解决“数字鸿沟”问题。三是提升金融市场交易业务数字化水平，加强线上交易平台建设，有效提升投资交易效率和风险管理水平。四是建设数字化运营服务体系，不断提高服务内容运营、市场活动运营和产品运营能力。五是构建安全高效、合作共赢的金融服务生态，强化系统集成，加强内外部资源整合，建立健全面向开放平台的安全管理机制。六是加强数字化风控能力建设，提升风险监测预警智能化水平。

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