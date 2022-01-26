人民网北京1月26日电 （王仁宏）2021年3月，为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，民政部会同中央宣传部、中央政法委等17个部门联合召开进一步打击整治非法社会组织电视电话会议，在全国范围内部署开展了为期3个半月的“进一步打击整治非法社会组织专项行动”。

民政部社会组织管理局副局长陈小勇在民政部近日举办的例行新闻发布会上介绍道，专项行动期间，一大批非法社会组织被集中取缔，一大批涉嫌非法社会组织被曝光，取得了良好的政治效果、法律效果和社会效果。专项行动结束后，打击整治工作转入常态化开展，各项打击整治举措力度不减、标准不降，专项行动成果得到进一步巩固深化。

一是进一步强化督促指导。先后两次召开全国社会组织登记管理系统电视电话会议，督促各地毫不松懈抓好各项打击整治举措，并结合非法社会组织呈现出的新特点，及时调整优化打击整治思路和举措，确保打击整治的针对性和有效性。

二是进一步抓好后续处置。印发《关于做好已处置非法社会组织相关后续工作的通知》，部署各地对近年来特别是专项行动开展以来已取缔、劝散以及自行解散的非法社会组织存续状况开展清理清查工作，发现有关非法社会组织被处置后继续活动的，及时跟进、严厉查处，坚决防止非法社会组织“死灰复燃”。期间，“中国国学院大学”众多分支机构、分布多地的“东望课堂”等被全面清理。

三是进一步加大查处力度。各级民政部门持续增强大数据应用能力，推进“互联网+”与打击整治非法社会组织的深度融合，实现对非法社会组织“露头就打”，始终保持对非法社会组织的高压态势。去年7月以来，各级民政部门共核查非法社会组织线索1850条，取缔231家，劝散326家，自行解散39家，引导登记104家。

四是进一步推进公开曝光。各级民政部门继续加强与新闻媒体的密切合作，保持对打击整治非法社会组织的宣传热度，全面提高社会公众的防范意识和监督意识；继续加强与各大互联网平台企业的通力协作，防范和封堵非法社会组织网上活动。部本级在专项行动期间已公布的5批已取缔非法社会组织名单基础上，又先后公布了4批名单，还首次编发了10起非法社会组织典型案例，深入揭批非法社会组织惯用伎俩和社会危害。各地民政部门持续推进公开曝光工作，在以往工作基础上，又陆续发布了30批次139个涉嫌非法社会组织名单。

五是进一步健全执法机制。各级民政部门结合新形势新要求，不断健全社会组织联合执法机制和资金监管机制，加强信息共享、执法联动、联合惩戒工作，强化部门联合打击整治合力，最大程度挤压非法社会组织的活动空间。

下一步，民政部将坚持深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步提高政治站位，强化责任担当，优化工作举措，以对党和人民高度负责态度扎实推进打击整治非法社会组织工作，坚决防止非法社会组织反弹回潮。

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