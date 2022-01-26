人民网北京1月26日电 （申佳平）日前，《关于深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入若干特别措施的意见》（以下简称《意见》）正式印发实施，内容包括6大领域，共24条具体措施。

“深圳是一座因创新而生的城市，是中国特色社会主义在一张白纸上的精彩演绎。”在国家发展改革委今日举行的专题新闻发布会上，国家发展改革委党组成员、秘书长赵辰昕表示，选择深圳开展放宽市场准入试点，就是围绕放宽准入限制、优化准入环境、破除准入壁垒，形成一批可复制可推广的创新成果，以此探索更加灵活、更加科学的政策体系和管理体制，建设更高水平的社会主义市场经济体制。

1月26日，国家发展改革委召开专题新闻发布会，介绍深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入若干特别措施有关情况。国家发展改革委供图

突出深圳优势 多领域改革先行先试

据了解，《意见》包含的6大领域主要有科技领域、金融领域、医疗领域、教育文化领域、交通领域和其他领域。

在科技领域，共5条特别措施，包括创新市场准入方式建立电子元器件和集成电路交易平台、放宽数据要素交易和跨境数据业务市场准入、优化先进技术应用市场准入环境、优化5G与物联网等新一代信息技术应用方式、支持设立国际性产业与标准组织。

在金融领域，共4条特别措施，包括提升农产品供应链金融支持能力、推动深港澳地区保险市场互联互通、提升贸易跨境结算便利度、优化基础设施REITs市场环境。

在医疗领域，共4条特别措施，包括放宽医药和医疗器械市场准入限制、试点开展互联网处方药销售、优化人类遗传资源审批准入服务、放宽医疗机构资质和业务准入限制。

在教育文化领域，共2条特别措施，包括支持深圳高等教育和职业教育改革发展，优化网络游戏、视听、直播领域市场环境。

在交通领域，共4条特别措施，包括优化邮轮游艇行业发展市场准入环境、统一构建海陆空全空间无人系统准入标准和开放应用平台、放宽航空领域准入限制、支持深圳统一布局新能源汽车充换电基础设施建设和运营。

在其他领域共有5条特别措施，包括完善深圳珠宝玉石行业准入体系、放宽通信行业准入限制、开展检验检测和认证结果采信试点、放宽城市更新业务市场准入推进全生命周期管理、优化养老托育市场发展环境。

赵辰昕表示，《意见》充分发扬经济特区敢闯敢试、敢为人先的精神，力求打造更加灵活高效的市场准入政策体系、监管模式和管理体制，破除制约市场主体进入的体制机制障碍和各类隐性壁垒，为在全国范围内进一步推动市场准入放宽作出尝试。

深圳市市长覃伟中也指出，《意见》充分考虑深圳既有的创新基础和能力禀赋，找准创新链产业链融合发展的关键点，打通制约高质量创新发展、制约“双循环”的中阻梗，为深圳打造高标准市场准入环境提供重要的制度支撑。

汇聚高端资源 市场环境更具吸引力

赵辰昕指出，《意见》从国家层面支持深圳打造既具有中国特色又国际一流的市场准入环境和高标准市场体系。通过优化城市建设用地土地使用方式、促进深圳职业教育改革发展、推动设立国际先进技术应用推进中心、放宽数据要素交易市场准入等方式，着力引导土地、劳动力、资本、技术、数据等要素畅通有序流动，进一步促进优质生产要素在深圳加速集聚，推动完善要素市场化配置体制机制。

“进一步推动放开市场准入限制，将助力深圳形成更具吸引力的市场环境。”覃伟中认为，《意见》将加快汇聚国内外前沿技术创新成果和高端创新要素。

以放宽数据要素交易为例，据介绍，深圳数字经济产业发达，2021年数字经济核心产业增加值占GDP比重约30%，规模和质量均居全国大中城市前列，同时具有毗邻港澳的地缘优势，跨境电商、跨境支付、供应链管理等跨境数据业务应用场景丰富。

深圳市委常委、常务副市长黄敏指出，《意见》出台将有利于深圳在建设数据要素交易场所、建立数据相关基础制度和技术标准等方面先行先试、率先突破，为全国数据要素市场化配置改革探路；有利于激发数据要素交易市场活力，实现数据价值的深度挖掘和增值利用；有利于深圳信息服务业加速对外开放，加快推动数字贸易等新业态发展。

在放宽准入之外，《意见》还针对产业链上下游客观存在的实际问题，从体制机制、机构保障、要素配置、金融支持、信息化支撑、准入后监管等多个角度，系统提出了支持产业发展的配套政策。“目标是务求为产业发展营造良好环境，使市场主体真正感受到政策红利。”赵辰昕说。

促进协同发展 服务国家重大区域战略落地

据介绍，《意见》对标粤港澳大湾区建设、深圳建设中国特色社会主义先行示范区、开展综合改革试点等部署安排，围绕促进区域经济协同发展、深化互利合作，在促进通信服务、跨境贸易、保险产品互联互通方面提出一批具体措施。

覃伟中对此表示，这将有助于发挥深圳在粤港澳大湾区建设中的重要引擎作用，进一步强化深港澳更紧密合作，推动粤港澳大湾区在国家改革开放和创新发展方面发挥更突出作用。

据了解，此次《特别措施》中有4条举措为深圳发展生物医药产业、提升药物临床试验能力、强化医疗服务体系带来新机遇。通过重点支持市场化机构开展医疗器械检测能力建设，鼓励更多机构争取国家认监委会同国家药监局认定，提升医疗器械检验服务能力，促进大湾区乃至全国医疗器械产业跨越式发展。同时建立电子处方信息共享平台，强化处方流转过程监管，保障处方真实、全程可追溯，实现患者处方可查、可用；对接海南电子处方中心，共同探索建立信息互联互通互认机制。

赵辰昕指出，相关措施与海南自由贸易港等其他放宽准入特别措施统筹部署、形成呼应，有利于两地发挥各自优势、充分竞争比较，为全国层面放宽准入探索更加完善的改革路径。

“制定市场准入特别措施的地区均为中央确定的重大战略区域。”商务部台港澳司二级巡视员朱莉表示，制定放宽准入特别措施，是党中央、国务院为进一步完善市场准入负面清单制度体系、放宽市场准入限制作出的重要制度安排。紧密围绕国家战略，在海南、粤港澳大湾区、长三角等重大战略区域，部署一批放宽市场准入特别措施，有利于充分发挥相关地区市场条件较好、要素资源汇聚等优势，在全国率先探索具备复制推广价值的改革经验，推动市场准入限制进一步放宽，更好服务国家重大区域战略落地。

(责编：申佳平、高雷)