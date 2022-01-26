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360宣布全面转型数字安全企业：数字安全元年到来 市场增量巨大

2022年01月26日17:50 | 来源：中国网
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原标题：360宣布全面转型数字安全企业：数字安全元年到来 市场增量巨大

　　1月26日，360集团创始人周鸿祎发出内部全员信，宣布360全面转型数字安全公司。2022年数字安全元年到来，同时开启了全新增量市场，周鸿祎称360将持续招聘人才。

　　周鸿祎在内部信里表示，360公司受益于时代机遇，成为安全行业龙头企业。如今人类已进入数字文明时代，网络安全行业不应抱残守缺，而是要与时俱进、洞察数字安全大潮带来的大安全挑战。安全行业也应该被重新定义，从网络安全升维到数字安全，才能助力产业数字化战略，才能匹配国家数字经济发展，才能护航人类的数字文明。

　　周鸿祎同时宣布，360将全面投身产业数字化，服务政府和传统企业数字化转型。以服务企业转型为例：360安全卫士等互联网产品要为中小企业提供免费的安全服务和SaaS化服务，降低中小企业数字化成本；政企安全要面向企业提供数字安全能力体系；大数据智能业务要为城市安全把好生命线；智慧生活业务要为企业安防拓展新场景。

　　“所有的企业都是时代的企业”。周鸿祎呼吁360全体员工凝心聚力，坚持科技报国，坚持社会担当，齐心协力趟出一片蓝海。

(责编：董童、李源)

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