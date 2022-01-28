本报记者 林丽鹂

“市场主体对经济发展至关重要。目前，全国市场主体已突破1.5亿户，其中个体工商户突破1亿户，亿万市场主体的磅礴力量推动了我国经济总量迈上百万亿元大关、国家财力和社会财富稳定增长，承载7亿多人的就业基本盘。”国家市场监督管理总局副局长蒲淳1月27日在国新办新闻发布会上说。

蒲淳介绍，市场监管总局会同有关部门突出抓好“稳”的政策供给和落实，综合运用纾困减负、激活增效的各种政策工具，更好支持和服务各类市场主体的健康发展。同时，在市场监管改革创新和综合效能提升上迈出“进”的新步伐，加快构建简约高效、公正透明、宽进严管的准入准营规则，促进市场主体服务便利化，降低制度性交易成本，助力市场主体进一步恢复元气、增强经济发展的动力和活力。

“2021年，我国各类市场主体保持着稳定增长态势，为我国经济长期向好、行稳致远打下了重要基础。”国家市场监督管理总局登记注册局局长杨红灿说。从总量看，截至2021年底，全国登记在册的市场主体达到1.54亿户，同比增长11.1%，其中，企业4842.3万户，个体工商户1.03亿户。从增量看，2021年，我国新设市场主体2887.2万户，同比增长15.4%。其中，企业904.0万户，同比增长12.5%；个体工商户1970.1万户，同比增长17.2%。党的十八大以来，市场主体总量已经比2012年底的5494.9万户增长了1.8倍，年均增长达到12.1%。其中企业年均增长15.1%，个体工商户年均增长10.9%。全国日均新设企业由0.69万户持续增长到2021年的2.48万户。

市场监管部门将会同相关部门加大对个体工商户和小微企业的帮扶力度。国家市场监督管理总局价格监督检查和反不正当竞争局局长袁喜禄表示，要着力推动减税降费政策“及时雨”落到实处。要围绕党中央、国务院新一轮减税降费政策重点面向中小微企业、个体工商户，着力打通政策落地的“最后一公里”，充分发挥微观政策的宏观效应，推动政策红利及时传导到广大市场主体，激发企业活力，提振市场信心。国家市场监督管理总局认证监督管理司司长刘卫军介绍，市场监管总局去年以来在全国范围内组织开展了“小微企业质量管理体系认证提升行动”，接下来，将进一步加强宣传引导，加大培训和帮扶力度，完善各项激励政策，推动提升行动走深走实，让更多小微企业从中受益。

《 人民日报 》（ 2022年01月28日 04 版）

(责编：赵欣悦、白宇)