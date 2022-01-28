本报北京1月27日电 （记者曲哲涵）财政部今日发布数据显示，2021年1—12月，全国国有及国有控股企业（以下称国有企业）主要效益指标保持增长，国有经济运行稳中有进。

1—12月，国有企业营业总收入755543.6亿元，同比增长18.5%，两年平均增长9.9%。其中中央企业417279.3亿元，同比增长17.7%，两年平均增长7.8%；地方国有企业338264.4亿元，同比增长19.5%，两年平均增长12.7%。

1—12月，国有企业利润总额45164.8亿元，同比增长30.1%，两年平均增长12.1%。其中中央企业28610.0亿元，同比增长27.0%，两年平均增长12.4%；地方国有企业16554.7亿元，同比增长35.9%，两年平均增长11.5%。

1—12月，国有企业应交税费53559.9亿元，同比增长16.6%，其中中央企业36234.1亿元，同比增长14.0%；地方国有企业17325.8亿元，同比增长22.6%。

12月末，国有企业资产负债率63.7%，上升0.3个百分点，中央企业67.0%，上升0.5个百分点；地方国有企业61.8%，上升0.3个百分点。

《 人民日报 》（ 2022年01月28日 06 版）

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