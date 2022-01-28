本报记者 孙龙飞

2021年的最后一天，由安踏参与研发设计的2022年北京冬奥会中国体育代表团领奖装备在北京发布。领奖服上衣以白色为主色调，清晰的红色线条相汇于中线，传递出中国作为本届冬奥会东道主期盼与世界友人一起向未来的美好愿望。领奖装备的科技性能同样出色，具有轻量、保暖、舒适、便捷等特性。

在2020年东京奥运会上，中国体育健儿一次又一次登上领奖台，他们身穿的红白配色冠军领奖服，给人们留下了深刻印象。即将开幕的北京冬奥会上，安踏为中国体育代表团打造的领奖装备，将再次聚焦世界目光，见证中国冰雪的高光时刻。

持续为中国体育贡献力量

服务奥运，安踏永不止步。近年来，安踏持续加大对奥运装备研发投入。截至目前，已累计投入上百亿元资金、为28支国家运动队提供自主研发的领奖、比赛和生活训练装备。

多年来，安踏集团把自主创新的基因融入发展的血液中。集团先后成立了运动科学实验室、检测实验室、先进鞋材实验室、专业装备实验室、鞋创新实验室、智能制造实验室等六大创新研发平台，并在中国、美国、日本、韩国、意大利等国家建立了设计研发中心，来自18个国家和地区的200多名设计师和专家为专业运动装备与科技研发贡献智慧和力量。截至目前，集团累计申请了超过2000项国家专利。

2018年平昌冬奥会，中国队运动员武大靖夺得短道速滑男子500米金牌并打破世界纪录，他的比赛服正是出自安踏之手。这件比赛服轻薄透气、防切割、安全性能高，浓缩了多项革新技术。安踏设计研发团队解决了不少技术难题，让中国制造的冰雪运动专业比赛服登上了世界舞台。

事实上，安踏还积极推动运动科学基础性创新。2021年上半年，集团与清华大学成立了运动时尚联合研究中心，并与东华大学以及北京体育大学等高校和科研机构进行产学研深度合作。

安踏科技助力冬奥的脚步一直在提速。安踏引入行业内顶级合作伙伴，通过风洞测试、环境模拟测试等手段的应用及数据分析，从设计、材料、版型、结构上对冬奥会比赛服进行了全方位的性能提升，为中国冰雪健儿提供了更具科技含量的民族品牌服装。

打开冰雪装备消费市场

2021年10月，2022年北京冬奥会和冬残奥会官方制服装备亮相。其中，安踏自主研发的炽热科技和防水透湿科技两大面料科技引人注目。前者能有效锁住热量，起到良好的防寒保暖作用，后者则能够防水透湿、清新抗菌。以科技支撑的专业装备将为冬奥会参与者带来良好的体验，同样也成为打开冰雪装备消费市场的敲门砖。

采用冬奥制服同款炽热科技的安踏“中国冰雪系列”应运而生，超级羽绒服、滑雪服及配件产品和儿童产品相继推出，满足了大众参与冰雪运动的装备需求，得到了不错的市场反馈。

安踏陆续推出的多个产品系列采用国家队同款科技与材料，在奥运年与年轻消费群体产生了情感上的深度连接。安踏会持续将应用于国家队装备的科技创新成果及品质工艺赋能大众商品，为每一个爱运动的消费者提供更专业的装备选择。

过去，冰雪运动装备市场份额小，多数还被国外品牌垄断。随着冬奥会不断升温，人们对专业运动装备的需求激增。安踏看到了国产品牌的市场发展机遇，尤其是年轻群体的消费潜力，主动求变，加速转型升级。

为顺应消费市场变化的趋势，安踏集团逐步走出一条“单聚焦、多品牌、全球化”的发展道路。一方面，通过多品牌并购的方式细分消费市场，覆盖高端、时尚、综合训练等多个层面，更好满足消费者的不同需求；另一方面，在打造线下特色门店的同时，积极开拓电商业务，让旗下品牌以更多元的形象触及更多年轻消费者。

推动更多人参与冰雪运动

2021年奥林匹克日前夕，安踏集团组织了数十名来自云南、湖南和江西等地的小学生前往井冈山，在专业教练的指导下体验冰雪项目。冰雪运动的种子从此在他们的心里埋下。

用体育激发青少年奋发向上、自强自信的精神，鼓励他们勇于实现梦想，是安踏启动“茁壮成长公益计划”的重要目的。据安踏介绍，这项计划实施以来，累计捐赠投入超5.5亿元，覆盖超9000所学校的350万多名青少年，培训一线体育教师2800多名，扶体扶智的效果已经显现。

随着北京冬奥会日益临近，多项与冰雪运动相关的公益实践也在河北、吉林、上海等地开展，郭丹丹、陈露、武大靖等冰雪运动世界冠军参与其中，讲述奋斗故事、传递拼搏精神。奥林匹克的内涵和意义得到了生动诠释并在更广范围内传递，更多青少年对冰雪运动的热情被点燃。

作为北京2022年冬奥会和冬残奥会的官方合作伙伴，安踏集团始终秉承诚信感恩的企业价值观，投入大量人力、物力、资金支持公益事业，积极推动更多人参与冰雪运动。未来，安踏集团将持续通过公益计划，给予更多青少年学习和了解冬奥项目的机会，激发孩子们参与冰雪运动的积极性和热情，为中国青少年创造更多、更好的运动条件，进一步促进青少年冰雪运动普及发展。

《 人民日报 》（ 2022年01月28日 07 版）

(责编：赵欣悦、白宇)