去年业务收入较快增长，盈利能力稳步提升
我国软件业运行态势良好
本报北京1月27日电 （记者韩鑫）工业和信息化部日前公布2021年我国软件和信息技术服务业运行情况。数据显示，2021年，我国软件业运行态势良好，全国规模以上企业超过4万家，累计完成软件业务收入94994亿元，同比增长17.7%，两年复合增长率为15.5%。
业务收入保持较快增长的同时，盈利能力也在稳步提升。2021年，软件业利润总额11875亿元，同比增长7.6%，两年复合增长率为7.7%；主营业务利润率提高0.1个百分点达9.2%。
“软件业稳步增长得益于数字经济的快速发展。”赛迪研究院信软所信息技术研究室主任许亚倩分析，软件是数字经济发展的基础，也是信息技术与产业融合的纽带。一方面，疫情带来的宅经济、线上经济以及信息化发展进入快车道，拉动软件业需求不断增长，另一方面，制造业数字化转型步伐加快，重点领域关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别提升到55%和74.4%，产业数字化推进也驱动了软件业快速发展。
分领域来看，软件产品收入平稳较快增长。2021年，软件产品收入24433亿元，同比增长12.3%，增速较上年同期提高2.2个百分点。其中，工业软件产品实现收入2414亿元，同比增长24.8%，高出全行业水平7.1个百分点。“随着融合应用的日益深入，工业软件将进入快速发展期，有力支撑我国软件产业链升级和制造业转型升级。”许亚倩说。
信息技术服务收入增速领先。2021年，信息技术服务收入60312亿元，同比增长20.0%，高出全行业水平2.3个百分点。其中，云服务、大数据等服务增速强势，共实现收入7768亿元，同比增长21.2%，占比较上年同期提高4.6个百分点。信息安全产品和服务收入增长加快。2021年，信息安全产品和服务收入1825亿元，同比增长13.0%，增速较上年同期提高3个百分点。
去年11月，工信部印发了《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，为推动软件产业做大做强提供政策支撑。“政策红利释放下，今年一季度，我国软件业预计将延续去年的良好运行态势，产业规模将稳步增长，产业结构将持续优化，关键领域关键产品供给能力有望进一步加强。”许亚倩说。
《 人民日报 》（ 2022年01月28日 07 版）
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