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银联发布移动支付报告

二维码支付使用比例超九成

2022年01月28日06:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京1月27日电  （记者葛孟超）中国银联日前发布《2021移动支付安全大调查研究报告》，这是中国银联联合商业银行及支付机构连续第十五年跟踪调查全国消费者移动支付安全行为情况。报告显示，受访者使用二维码支付比例继续提升，较去年提升了11%，已超过九成。

　　移动支付已基本涵盖百姓生活主要消费场景。研究报告显示，在这些场景中，较为活跃的是商场、便利店及餐饮类中大型实体商户；公共缴费（水电煤、网费等）；小摊贩、菜场、水果店等小型实体商店；交通出行（地铁、公交车、出租车、飞机、火车等）；综合电商平台等，受访人群覆盖率超过六成。在移动支付验证方式中，指纹、刷脸等生物识别方式认可度最高，其使用率已经超过数字密码验证方式。


　　《 人民日报 》（ 2022年01月28日 07 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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