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上海浦东推动生物医药产业发展

未来3年产业规模将达4000亿元

2022年01月28日06:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报上海1月27日电  （记者谢卫群）在日前举办的上海浦东新区促进生物医药产业高质量发展政策宣介会上，《上海市浦东新区生物医药产业高质量发展行动方案（2022—2024年）》（以下简称《行动方案》）发布。围绕《行动方案》，浦东推出了扶持加快打造世界级生物医药产业集群方面的政策及空间布局规划。

　　按照规划，未来3年，浦东新区生物医药产业规模将达4000亿元；产业服务平台加速集聚，审评审批与上市监管科学高效，金融服务精准助力，产医融合深度推进，高端人才规模持续保持国内领先，生物医药产业发展环境进一步优化。


　　《 人民日报 》（ 2022年01月28日 07 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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