上海浦东推动生物医药产业发展
未来3年产业规模将达4000亿元
2022年01月28日06:01 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报上海1月27日电 （记者谢卫群）在日前举办的上海浦东新区促进生物医药产业高质量发展政策宣介会上，《上海市浦东新区生物医药产业高质量发展行动方案（2022—2024年）》（以下简称《行动方案》）发布。围绕《行动方案》，浦东推出了扶持加快打造世界级生物医药产业集群方面的政策及空间布局规划。
按照规划，未来3年，浦东新区生物医药产业规模将达4000亿元；产业服务平台加速集聚，审评审批与上市监管科学高效，金融服务精准助力，产医融合深度推进，高端人才规模持续保持国内领先，生物医药产业发展环境进一步优化。
《 人民日报 》（ 2022年01月28日 07 版）
(责编：赵欣悦、白宇)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 中国气象局：全力做好北京冬奥会气象保障服务工作
- 人民网北京1月27日电 （记者余璐）记者从中国气象局获悉，从1月27日9时至2月21日17时，中国气象局进入北京2022年冬奥会气象服务特别工作状态。在此期间，中国气象局有关内设机构和直属单位、北京市气象局、河北省气象局执行24小时主要负责人领班、专人值班制度，根据天气演变情况认真组织加密观测、专题会商、滚动预报、跟进服务、技术支持、后勤保障及科普宣传等工作。…
相关新闻
- 评论
- 关注