金观平

原标题：抓好节能减排推动绿色转型

国务院日前印发《“十四五”节能减排综合工作方案》，部署包括重点行业绿色升级、园区节能环保提升、城镇绿色节能改造等十大重点工程，并明确到2025年，全国单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，能源消费总量得到合理控制，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量比2020年分别下降8%、8%、10%以上、10%以上，为“十四五”时期统筹推进碳达峰碳中和、深入打好污染防治攻坚战、促进高质量发展提供重要支撑。

节能减排是党中央、国务院作出的重大决策部署，我国对这项工作已经作出系列部署安排，经过持续推动，已经取得明显进展。“十四五”时期我国开启了碳达峰碳中和征程，生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向的关键时期，这项工作更需因时而动、顺势而为，着力提高能源资源利用效率，保障能源资源安全稳定供给，不断巩固提升环境治理成效，为如期实现碳达峰碳中和目标贡献新的力量。

实践证明，抓好节能减排重点工程是推动经济社会发展全面绿色转型行之有效的办法。通过工程实施，加快经济存量绿色化改造，形成绿色增量，增加绿色低碳产品供给，对于推动产业体系全面绿色升级、促进经济社会高质量发展具有重要意义。“十四五”时期是实现碳达峰的关键期和窗口期，要聚焦重点工业行业、工业园区、城镇、农业农村、建筑、交通物流、公共机构等重点领域节能减污降碳，实施十大节能减排重点工程，在统筹推动重点区域污染物减排、煤炭清洁高效利用、挥发性有机物综合整治、环境基础设施水平提升的基础上，逐步解决资源环境突出问题，有效增强节能环保产业发展内生动力，带动绿色低碳领域投资，形成经济社会发展新的增长点。

完善节能减排的约束激励制度是抓好节能减排重点工程的重要一环。面对碳达峰碳中和的目标愿景，以及我国近年来经济运行、产业发展中出现的新情况，一系列节能减排的优化政策亟需摆上日程。比如，进一步强化能耗强度降低约束性指标管理、完善地方能源消费总量目标确定方式、新增可再生能源电力消费量不纳入地方能源消费总量考核、原料用能不纳入全国及地方能耗双控考核、有序实施国家重大项目能耗单列、优化能耗双控考核频次、改进污染物总量减排核算方法和考核体系等更加精准服务的政策。再比如，完善市场化机制，深化用能权交易试点，培育发展排污权交易市场等提升节能减排基础能力的政策，等等。而且，仅有制度设计和政策导向是不够的，关键是要不折不扣地施行。

节能减排，不仅是从源头降低能源消费、减少污染物排放、深入打好污染防治攻坚战和助力实现碳达峰碳中和的重要抓手，也是推动人与自然和谐共生、造福子孙后代的务实行动。要充分认识节能减排工作重要性，一茬接着一茬干、一年接着一年干，勠力同心把这项工作推向深入。

(责编：申佳平、陈键)