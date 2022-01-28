崔国强

原标题：民航业有望扭亏增盈

一架校飞飞机在湖北鄂州花湖机场起飞、降落。鄂州花湖机场是国内首个专业货运机场。

新华社记者 肖艺九摄

2021年，面对疫情防控、经营亏损、安全压力等叠加影响，我国民航业展现了强大韧劲，难中有成、难中有进，全年完成运输总周转量、旅客运输量和货邮运输量分别为857亿吨公里、4.4亿人次、732万吨，同比分别增长7.3%、5.5%和8.2%。

在日前举行的中国民航全年工作专题新闻发布会上，中国民用航空局党组书记、局长冯正霖表示，2022年是“十四五”民航发展的关键一年，民航业今年发展将“先低后高”，有望整体上扭亏增盈、恢复发展。

长期向好趋势不变

今年以来，新冠肺炎疫情呈现多点散发态势，各地春运期间采取分类分区的防控政策，给民航客运市场带来一定影响。对此，中国民航科学技术研究院民航局统计分析中心主任齐险峰认为，一季度民航客运受疫情影响呈低迷状态，预计仅为2019年同期的65%左右，货运处于淡季；自二季度起，出行需求或将反弹，航空客运市场有望快速升温，二、三季度客运市场有望恢复至2019年同期的85%以上。在国内疫情全面有效控制下，四季度将继续保持平稳发展，全年民航业将呈现“前低后高”走势。

“民航持续发展的基本盘稳定、优良，具有很强韧性。”齐险峰认为，在经济稳定增长的前提下，民航业长期向好的趋势不会变。

中国民航新型智库专家林智杰表示，2021年旅客运输量恢复到2019年的67%，比2020年提高了4个百分点。货邮运输量恢复到2019年的97%，比2020年提高了7个百分点。从运力增长来看，2020年行业净增85架飞机，2021年行业净增飞机已达151架。2021年，航空公司减少亏损约150亿元。

广州民航职业技术学院副教授綦琦表示，2022年国内民航客运量将随着国内疫苗接种率提高而提升，各地疫情防控措施趋于科学，“十四五”规划项目纷纷开工，将带动民航业恢复，国内客运量有望在2023年或2024年恢复至疫情前水平。

助力航企扭亏增盈

有关部门已积极出台多轮政策，为航空企业纾困解难。民航局发展计划司副司长张清表示，2020年和2021年为行业降成本近200亿元。2022年，民航局将继续加大纾困力度，统筹行业内外资源，争取国家对民航业阶段性和制度性相结合的扶持纾困政策。

民航局鼓励航空企业苦练内功，改善经营管理，降成本，提效益，根据市场变化调整市场策略，深耕细分市场，进一步深化民航价格收费改革，鼓励航空企业实施差异化服务价格策略，鼓励机场通过经营创新增加非航收入。

綦琦认为，持续通过财政支持、税费减免、金融信贷等多维度、精准化手段为航空企业纾困，是稳定行业供给的“妙计”。

北京交通大学交通运输学院民航系主任李艳华认为，防疫政策将更加科学精准，航空企业可以识别出刚性需求旅客，优化因疫情影响而大面积打折的粗放管理，通过精细的差异化定价，满足不同旅客的出行需要。

不断提升民航服务品质，是航空企业提高消费者黏性进而扭亏增盈的一个动力。当前，全国29家机场实现身份证一证通行，66家机场应用人脸识别技术，234家机场实现“无纸化”便捷出行，客票退款手续实现7个工作日内完成，通程航班覆盖范围进一步扩大，行李全流程跟踪范围进一步拓展，40家千万元级大型机场开通旅客“易安检”服务，842架客机具备客舱无线网络服务能力，29家航空公司推出定制餐食服务。

航空公司还推出诸多新产品，如海南航空推出的“惊喜飞”产品，在产品使用期内未兑换出票，可以退款，不收取费用。专家表示，类似“惊喜飞”这样的产品，是航空公司以分析用户需求为基础、不断探索创新“最后一分钟”产品的一个良好开局，有助于提高尾舱销售能力。对于努力寻求复苏的航空业来说，具有借鉴意义。

深挖市场发展潜力

深挖航空市场潜力是2022年民航业重点工作之一。“力争2022年完成运输总周转量1040亿吨公里，旅客运输量5.7亿人次，货邮运输量780万吨。”民航局综合司副司长孙文生说。

綦琦认为，从民航“十四五”规划看，2022年是恢复期和积蓄期，深挖二三四线城市市场，聚焦新增航空人口，民航业主动下沉市场增加国内大循环参与度，将是扩大民航市场需求的重点。空中快线、红色航线、低成本航空、干支通航班、基本航空服务等都是值得深耕的差异化细分市场。

今年，民航业将继续用好中小机场、支线航空、通用航空等补贴政策。民航局运输司副司长徐青表示，围绕增强行业恢复动力，民航局将创新“干支通，全网联”服务模式，“十四五”期间，通过完善法规标准、开展试点示范、建设服务平台、优化资源配置、提升保障能力，逐步将通航短途运输融入运输网络，实现运输机场与通用机场的普遍通达，全面推广实施中转便利化与通程航班服务，有效满足中小城市及偏远地区航空出行需求。

为有力支持构建“干支通，全网联”的航空运输网络，民航局积极推进中转信息化平台开发及应用，开发了“国内通程航班服务管理平台”和“中转旅客服务平台”两个公益性开放平台。此外，完善基础设施建设是保障民航业稳定高效发展的基础，民航局今年将加大基础设施补短板力度，抓紧民用运输机场建设规划落实，力争2022年底颁证运输机场达256个。

中国民航管理干部学院教授邹建军认为，随着《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效，在疫情推动变革的大背景下，将加速我国产业链与供应链在RCEP区域的布局，推动区域航空运输市场需求快速发展，给国内航空运输市场带来机遇。

据悉，今年民航业将坚持高水平航权开放政策，扩大航权资源储备，完善国际客运航权配置规则，实施更加灵活的国际货运航权配置政策，同时持续推进海南第七航权试点，深化自贸试验区民航先行先试改革创新举措。

对于航空货运市场，徐青表示，民航局将支持航空货运企业与上下游企业实现从单一承运人向物流集成商转型，增强一体化物流解决能力，打造服务优质、链条完整、功能完善、竞争力强的航空物流企业。同时，推进《国际货运航权配置规则》实施，推动航空货运企业优化国际航线网络布局，加快形成内外联通、安全高效的物流网络，抓住全球产业链、供应链布局调整机遇，增强民航货运业发展韧性。

(责编：申佳平、陈键)