生存质量不高，尚需多方帮扶

原标题：全国个体工商户突破一亿户

在国新办27日举行的新闻发布会上，国家市场监督管理总局副局长蒲淳透露，截至2021年底，全国登记在册的市场主体达到1.54亿户，同比增长11.1%，其中，企业4842.3万户，个体工商户1.03亿户。个体工商户突破1亿户，实现历史性突破，是我国市场主体中数量最多的。根据调查显示，个体工商户平均从业人数为2.68人，以此推算，全国个体工商户解决了我国2.76亿人的就业。

蒲淳表示，受疫情反复、消费低迷等因素影响，广大个体工商户的生存质量普遍不高，发展还面临诸多困难。据调查，困难主要集中在5个方面：一是预期不稳、发展信心不足，一些个体工商户担心疫情持续和外部环境不确定性带来业务量持续下降；二是招工难、用工贵问题严重，人才结构性矛盾突出，岗位与人才供需信息不对称，个体工商户很难招到合适雇工，用工成本在疫情期间不断上升；三是成本上涨压缩了利润空间，主要是疫情反复、供应链中断等情况导致大宗商品价格、物流费用、门面铺面租金等持续上升，推高了个体工商户经营成本；四是网络平台企业利用资本、数据和技术等优势无序扩张，抬高了收费标准，附加不合理交易条件，挤压个体工商户的生存空间；五是资金链紧张问题依然没有得到很好的解决。

针对这些问题，市场监管部门将采取措施，千方百计帮扶个体工商户发展。一是充分发挥扶持个体工商户发展部际联席会议作用。二是从财税、金融、社保、就业等方面，研究出台一批精准扶持个体工商户发展的政策，实现更多政策“免申即享”、直达快享。三是优化营商环境。落实公平竞争审查制度，确保个体工商户平等参与市场竞争。加强反垄断监管，防止资本无序扩张，严禁具有优势地位的企业为抢占市场份额挤压个体工商户生存空间，维护公平竞争的市场环境。四是完善服务措施。通过开展个体工商户服务月活动，开展普法宣传、银企对接、技能培训、走访慰问等主题活动，为个体工商户解决实际困难，让政策直达。同时，探索建立一体化、一站式服务平台，运用政府引导、市场参与、社会共享方式，提供政策发布、创业培训、用工对接、市场信息、金融支持等各项服务，扩大政策知晓度和惠及面。

(责编：申佳平、陈键)