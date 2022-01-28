多项前沿科技将亮相2022年春晚
2022年01月28日08:59 | 来源：经济日报
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原标题：多项前沿科技将亮相2022年春晚
2022年春晚即将与观众见面，届时，多项前沿科技将亮相，以硬核技术呈现全方位节目效果，满足观众观看晚会的视听享受。
据悉，演出现场将首次运用LED屏幕打造720度穹顶空间，巨幕穹顶设计使观众席与主舞台浑然一体。演播大厅还设置了130台4K摄像机，通过对采集视频流的实时处理制作，以“时空凝结”“多维度变换”等精彩自由视角展现视频内容。
经过一年努力，中央广播电视总台完成了8K制作、播出、传输、呈现全链路系统建设。本届春晚将在CCTV-8K超高清频道直播。观众可通过“百城千屏随身听”微信小程序收听到与8K超高清大屏同步的电视伴音。
(责编：申佳平、陈键)
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