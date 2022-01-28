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国有经济运行稳中有进

曾金华
2022年01月28日09:00 | 来源：经济日报
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原标题：国有经济运行稳中有进

　　财政部27日发布统计数据显示，2021年1月至12月，全国国有及国有控股企业主要效益指标保持增长，国有经济运行稳中有进。其中，全年国有企业利润总额45164.8亿元，同比增长30.1%，两年平均增长12.1%。

　　“2021年我国国有经济运行平稳，支撑了经济的平稳较快发展。2021年是国企改革三年行动的第二年，国企在改革中发展，取得显著成效，利润实现较快增长，效益水平稳步提升。”中国社科院财经战略研究院财政研究室主任何代欣说。

　　统计显示，2021年1月至12月，国有企业营业总收入755543.6亿元，同比增长18.5%，两年平均增长9.9%。其中中央企业417279.3亿元，同比增长17.7%，两年平均增长7.8%；地方国有企业338264.4亿元，同比增长19.5%，两年平均增长12.7%。

　　在实现利润总额中，中央企业28610亿元，同比增长27%，两年平均增长12.4%；地方国有企业16554.7亿元，同比增长35.9%，两年平均增长11.5%。

　　1月至12月，国有企业应交税费53559.9亿元，同比增长16.6%，其中中央企业36234.1亿元，同比增长14%，地方国有企业17325.8亿元，同比增长22.6%。

　　此外，2021年12月末，国有企业资产负债率63.7%，上升0.3个百分点，中央企业67%，上升0.5个百分点，地方国有企业61.8%，上升0.3个百分点。

　　“2022年，国有经济在稳定国民经济运行、稳定宏观经济大盘中，将继续发挥不可替代的作用。”何代欣说。

(责编：申佳平、陈键)

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