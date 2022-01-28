温济聪

原标题：“刷脸乘车”要便利更要安全

日前，经过一段时间试点，沈阳地铁刷脸乘车业务正式面向公众开放。此前，成都、昆明、西安、郑州等多个城市的地铁也都开通了刷脸乘车业务。随着人脸识别技术不断完善，“刷脸”的应用场景逐渐拓展，进一步便利了市民的生活。

不过，需要注意的是，包括沈阳在内的不少城市，地铁“刷脸乘车”时需要乘客摘下口罩。这主要是为保障人脸识别过闸支付系统的准确性、安全性与识别效率，以防止不识别或识别错误，但这也给公共卫生安全带来了隐患。地铁是人员高度密集的场所，且处于地下，空气流通受限，如果大量乘客扎堆儿摘口罩，容易造成感染风险，对疫情防控不利。

其实，作为一种新技术，刷脸乘车能够减少人们在乘坐公共交通的接触，提高通行效率。如果能在提高安全性的基础上，发挥好刷脸乘车的优势，也有助于疫情防控。可以考虑从技术上入手，研发并使用更为科学、精准、高效、安全的技术系统，实现更为便利、安全的“戴口罩刷脸”。

技术突破需要一个过程，倘若短时间内无法完全实现“戴口罩刷脸”，也可采取“弹性时间”刷脸乘车。比如，在非高峰时段视情开展刷脸乘车，提高过闸效率，避免人员聚集。在早晚高峰地铁客流量大时，则暂停或暂缓刷脸乘车，确保安全。

乘客也绝非疫情防控的旁观者。在享受刷脸的便利时，乘客也应尽量避免“扎堆儿摘口罩”“挤着出示健康码”，尽量提前准备好实时、准确、真实的健康码、通信大数据行程卡，主动配合安检人员进行体温测量，与相关部门共筑乘车安全防线。

(责编：申佳平、陈键)