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世贸组织就中国诉美国反补贴措施案发布裁决

冯其予
2022年01月28日09:00 | 来源：经济日报
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原标题：世贸组织就中国诉美国反补贴措施案发布裁决

　　商务部27日发布消息，1月26日，世贸组织仲裁庭发布中国诉美国反补贴措施世贸争端案裁决，认定由于美方未履行世贸组织生效裁决，中方在货物贸易领域每年可对美实施6.45亿美元贸易报复。

　　本案胜诉成果对于纠正美违规反补贴做法、维护我国企业合法贸易利益、捍卫多边贸易体制具有重要意义。

　　据了解，本案是中方在世贸组织第2次获得对美方贸易报复额。此前中国在诉美国反倾销措施世贸争端案中获得对美35.79亿美元的年度贸易报复额。

　　在27日举行的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰表示，世贸组织的裁决再次证明，美方长期以来违反世贸规则、滥用贸易救济措施，拒不履行世贸组织裁决和世贸规则明确规定的国际义务，严重损害了公平公正的国际贸易环境。希望美方不要再寻找任何借口，立即采取行动，纠正在对华贸易救济调查中的错误做法。

　　高峰表示，中方高度重视国际法治在稳定国际经贸秩序、规范国际经贸关系中的积极作用，将密切关注美方后续执行措施，保留采取进一步行动的权利，以维护多边贸易体制的权威性。

(责编：申佳平、陈键)

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