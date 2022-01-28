熊丽

原标题：规上工业企业利润去年增长34.3%

国家统计局27日发布2021年全国规模以上工业企业利润数据。2021年，全国规模以上工业企业实现利润总额87092.1亿元，比上年增长34.3%，比2019年增长39.8%，两年平均增长18.2%，全年近八成行业利润实现增长。

国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，面对复杂严峻的国际环境和国内各种风险挑战，各地区各部门大力支持工业发展，着力激发工业企业活力，积极推进高质量发展，工业经济持续稳定恢复，企业利润实现较快增长，盈利能力稳步提升。

工业企业利润的较快增长，与工业经济的稳定恢复密切相关。2021年，全国规模以上工业增加值较上年增长9.6%，增速较上年加快6.8个百分点；企业营业收入增长19.4%，增速较上年加快18.6个百分点。

“企业生产销售保持较快增长，为企业盈利改善奠定坚实基础。”朱虹表示。2021年，规模以上工业企业利润较上年增长34.3%，增速较上年加快30.2个百分点，两年平均增长18.2%。分季度看，一、二、三、四季度利润同比分别增长137.3%、36%、14.3%、12.3%，受高基数等因素影响，同比增速前高后低，但与2019年相比，各季度利润两年平均分别增长22.6%、19.4%、15.1%、16.5%，均保持较高增速，企业效益向好形势进一步巩固。

2021年，近八成行业利润实现增长，部分行业增长较快。数据显示，在41个工业大类行业中，有32个行业利润较上年增长，占78%，行业增长面较上年扩大14.6个百分点。有6个行业利润增长超过1倍，有18个行业利润实现两位数增长。与2019年相比，有31个行业利润实现增长，占75.6%；其中，有21个行业利润两年平均增速超过10%。

高技术制造业引领作用较为突出。2021年，高技术制造业利润较上年增长48.4%，两年平均增长31.4%，增速分别高于规模以上工业平均水平14.1个和13.2个百分点，展现较强活力。其中，医药、电子及通信设备制造业利润增势强劲，较上年分别增长77.9%、44%，对高技术制造业利润增长贡献较大；航空航天器及设备、信息化学品制造行业利润增长较快，分别增长76.2%、52.6%。采矿及原材料行业对利润增长拉动较强。2021年，在大宗商品价格上涨带动下，上游采矿、原材料制造业利润较上年分别增长190.7%、70.8%，两年平均分别增长41.1%、33.6%，增速均明显高于规模以上工业平均水平。

2021年，企业每百元营业收入中的成本、费用分别为83.74元、8.59元，较上年分别减少0.23元、0.59元。其中，受益于金融支持实体经济发展等政策措施，企业财务费用较上年下降3.2%。企业成本费用水平总体低于上年，扩大了盈利空间，企业营业收入利润率为6.81%，较上年提高0.76个百分点。与此同时，企业产成品、应收账款周转加快，资金压力有所减轻；资产创收能力增强，资产负债率稳中有降。

“但也要看到，11月、12月利润增速明显回落，下游行业尤其是小微企业经营压力仍然较大，亏损企业数仍然较多，亏损额同比增长较快，工业企业效益状况持续改善存在压力，2022年工业经济持续稳定发展仍面临诸多挑战。”朱虹表示。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为，从趋势看，在大宗商品价格高位逐步回落、国内商品保供稳价政策持续发力以及去年高基数等因素影响下，预计我国工业企业部门利润将回归常态，上下游产业利润分布将更加均衡。当前全球需求仍不稳定，能源及原材料价格回归常态有个过程，这意味着部分中下游企业还要努力消化高投入成本问题，尤其对抗风险能力较弱的中小微企业来说仍是挑战。

(责编：申佳平、陈键)