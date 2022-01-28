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国务院印发《“十四五”市场监管现代化规划》

2022年01月28日09:00 | 来源：经济日报
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原标题：国务院印发《“十四五”市场监管现代化规划》

　　新华社北京1月27日电 国务院日前印发《“十四五”市场监管现代化规划》（以下简称《规划》），对推进我国市场监管现代化作出全面部署。

　　《规划》指出，“十四五”时期要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持统筹发展和安全、效率和公平、活力和秩序、国内和国际，围绕“大市场、大质量、大监管”一体推进市场监管体系完善和效能提升，推进市场监管现代化，着力营造市场化法治化国际化营商环境、激发市场活力，强化公平竞争政策基础地位、维护市场秩序，坚守安全底线、增强人民群众获得感幸福感安全感，完善质量政策和技术体系、全面提升质量水平，维护和优化高效、有序、统一、安全的超大规模市场，切实推动高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步提供有力支撑。

　　《规划》明确了“十四五”时期市场监管现代化的基本原则，要坚持以人民为中心，坚持改革创新、提升效能，坚持有效市场、有为政府，坚持依法行政、公正监管，坚持系统观念、统筹施策。《规划》提出营商环境持续优化、市场运行更加规范、市场循环充分畅通、消费安全保障有力、质量水平显著提升、监管效能全面提高等目标。

　　《规划》提出六项重点任务。一是持续优化营商环境，充分激发市场主体活力；二是加强市场秩序综合治理，营造公平竞争市场环境；三是维护和完善国内统一市场，促进市场循环充分畅通；四是完善质量政策和技术体系，服务高质量发展；五是坚守安全底线，强化消费者权益保护；六是构建现代化市场监管体系，全面提高市场综合监管效能。

　　《规划》从五方面完善保障措施，包括强化组织领导、落实职责分工、鼓励探索创新、加强评估考核、引导社会参与。《规划》要求，加强党对市场监管工作的全面领导，建立统一领导、部门协同、上下联动的工作体系，为市场监管工作创造良好的政策环境、体制环境和法治环境。各地区、各有关部门要研究制定配套政策和具体实施方案，明确工作重点，细化工作举措，推动规划有效落实。各地区要鼓励基层大胆探索，创新工作思路和方法，不断丰富完善有关政策措施；要将规划实施情况纳入政府综合评价和绩效考核，加强督查考核，强化评估结果运用，确保规划落地见效。

(责编：申佳平、陈键)

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