本报记者 苏大鹏

原标题：金融活水滴灌特色农业

1月21日上午，记者走进辽宁省庄河市光明山镇乔屯村村民姜文岐家的草莓大棚，他和工人们正忙着将采摘好的草莓打包装车。“今天上午客户来收走了200斤，卖了4000多元。”姜文岐说。目前正值草莓收获的时节，大棚里一直是热火朝天的忙碌景象。

姜文岐家的草莓大棚有近6亩，一眼望去，红彤彤的草莓长势喜人。回想起刚种草莓的时候，姜文岐感慨地说：“早期我们种的都是自家培育的种苗，病死率特别高，后来在镇里合作社的支持下，请专家来给我们讲解草莓种植技术，帮我们对接优质种苗的购买渠道，家里的草莓才开始越种越好。”

“起初，种植户很多采用自家繁育的种苗，缺乏技术手段进行‘脱毒’，特别是经过一代以上繁育，会出现退化的情况，抗病能力逐渐降低，这样的种苗抗病性和果实口感都不好。”庄河市徐岭镇供销合作社负责人黄小东说。徐岭镇供销合作社发展草莓产业早，经验丰富，近几年主要为本地及光明山镇等草莓集中种植区域提供生产、供销和信用合作等服务。“我们通过对接科研院所等机构，为光明山的农户提供三代繁育的草莓种苗，选种新的种苗后，不论从抗病性还是果实口感上来说，效果都不错。”黄小东说。

近几年，产自我国北黄海沿岸的东港、庄河的精品草莓，深受市场欢迎。一直关注市场变化的姜文岐解决了种植技术的关键难题之后，立即萌生了扩建大棚的想法。

2021年，姜文岐通过农行办理了28万元的惠农贷款，新建起一个草莓大棚专门种植反季草莓。“我和农行合作很多年了，农行放款快，利率也比较低，对我扩建草莓大棚太关键了。”姜文岐说。目前，姜文岐已拥有2个品种的草莓，新建大棚种植的是晚上市反季草莓。

“随着草莓品质越来越好，规模越来越大，咱庄河草莓越来越受欢迎，名气越来越大。除辽宁本地客户过来收购以外，我们还是北京新发地的草莓生产基地，草莓可以卖到全国甚至是国外，在这个过程中，农行给了我们非常大的支持。”乔屯村党总支书记兼村委会主任王永全说。

近年来，农业银行为解决农民因缺少抵押担保而面临的“贷款难”的问题，推出“惠农e贷”等农户贷款产品。农行大连分行聚焦大连地方产业特色，重点支持当地优势农业，对“大连大樱桃”“庄河草莓”等大连农业“金字招牌”持续实施农户贷款利率优惠，有效降低农民的融资成本。2017年以来，农行大连分行创新推出面向设施农业的“惠农e贷”产品，已投放15亿元农户经营贷款，用于支持大连市设施农业发展，帮助8864名农户发展设施农业生产经营。

在金融活水的持续浇灌下，光明山草莓产业已极具规模：全镇建有草莓大棚1.3万余栋，占地3.8万亩，年产草莓4万多吨，目前，种植草莓已经成为光明山最具代表性的产业。

(责编：申佳平、陈键)