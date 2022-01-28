许 凌

原标题：井下感受智慧煤矿

“这是综采三队的工作面，那是井下变电所、水泵房……目前我们井下15个子系统组成的数字集成生产信息系统，均实现井下煤炭采运系统的无人值守、有人巡视的管理常态。”国能宁夏煤业有限公司枣泉煤矿矿长王文新不断滑动手机屏幕，向记者介绍智能化矿井的运行模式。

坐着听，不如现场看。穿上一身橘黄色矿工服，脚蹬一双深水靴，戴上准矿灯，腰系宽宽的信号接收皮带，我们一行准备下井到综采三队工作面。

与多年前第一次下井不同，这次我们乘坐的是一辆五人座“胶轮车”。沿着漆黑泥泞的巷道一路向前，越往深处前行，井下空气似乎越来越稀薄，温度不断升高。

综采第三队队长肖玉宏一路走一路介绍：“这里随处可见智能化设施，正前方那是摄像头，一个个闪着蓝光的小灯是信号指示灯，右上方那个小铁盒子是控制器，铁架子上的那个东西是红外线接收器……”

2016年枣泉煤矿启动智能矿井建设，2018年成功试运行，2019年宁煤的经验在国内同行业推广。“经过近几年的不断完善，目前枣泉煤矿具备井下环境参数智能感知、车辆智能调度等功能，构建了监测监控、人员定位、智能工作面运行等系统融合的生产监控系统。”肖玉宏说。

检修班班长尤玉山告诉记者：“智能化信息化好是好，就是开始有点不习惯。我们这些人文化水平都不高，操作起来不灵，一个环节出问题全系统都停了。矿领导下了大决心，派专业技术人员手把手地培训了我们近半年。”

不过比起好处，培训吃的苦还是值得的，尤玉山说，劳动强度大大降低了，原来8个人干的活儿，现在两个人就可以完成。工作效率提高了不说，每个人的工资都涨了。

李耀武书记接过话茬儿。近几年，枣泉煤矿在大倾角、多断层、矿压大的复杂地形条件下，经过艰辛探索实践，实现220704智能工作面常态化高效智能开采，单日自动化割煤达13刀，智能掘进也不断突破瓶颈，攻克了适应不同倾角的自动跟机移架技术难题，在倾角超31°的220608工作面成功应用；形成了人与设备、设备与设备、设备与采场智能对话，还实现了远程操控截割、机械化辅助支护、自动调偏等多项技术应用，创造了半煤岩拱形大断面巷道月单进358米的新纪录。

“随着我们在国内同行业率先尝试在清仓、下水仓等若干环节使用机器人操作，使得全矿智能化水平标准更高、更加稳定、更趋常态化运行，为建设世界一流智能化示范矿区而努力奋斗。”

(责编：申佳平、陈键)