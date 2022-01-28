中经行业发展研究课题组

原标题：我国工业经济持续恢复

《中经产业景气指数（2021年四季度）报告》今日发布。

面对全球疫情蔓延对国内外经济产生的诸多不利影响，我国科学统筹疫情防控和经济社会发展，加强宏观政策跨周期调节，国民经济实现持续稳定恢复，2021年国内生产总值同比增长8.1%。工业行业景气保持在相对较高水平，2021年一季度至四季度，中经工业景气指数分别为109.3、104.9、103.4和102.4，回落幅度逐季放缓。四季度景气指数虽有所回落，但比疫情前2019年同期水平高3.2个点。

高技术产业引领工业稳定增长

我国扎实落实“六稳”“六保”工作，积极应对国内疫情多点散发、大宗商品价格上涨、产业链供应不畅等问题，加大保供稳价、助企纾困力度，特别是有针对性地支持中小微企业、个体工商户等市场主体恢复活力，工业经济实现稳定恢复。2021年，规模以上工业增加值增长9.6%，高于全年GDP增速1.5个百分点。受同比基数抬升影响，工业景气指数从2021年年初以来的高位持续回落，但当前仍处于相对较高景气水平。2021年四季度，构成中经工业景气指数的6个指标增速均不同程度回落。其中，生产、销售、出口、效益、投资增速虽有所回落但仍保持在相对较高水平，用工则出现同比下降。

中经产业景气指数监测的11个具体行业中，1个行业景气指数上升，1个持平，9个回落。从高技术行业来看，国内疫情散发，动态清零，国外疫情加速扩散，国内外医疗物资、疫苗接种需求力度不减。原料药产业、生物制药产业加快发展，医药行业处于相对较高景气水平，景气指数受基数抬升影响高位回落。四季度中经医药产业景气指数为104.6，比上季度回落1.1个点，但比疫情前2019年同期水平高6.1个点。我国加快推进以5G、人工智能为代表的新型网络、平台等基础设施建设，IT设备制造业需求保持强劲增长态势，受同比基数抬升影响，中经IT设备制造业景气指数为100.1，比上季度回落1.2个点，但比疫情前的2019年同期水平高0.9个点。

从汽车、服装等消费性行业来看，我国实体经济稳中有升，一系列稳定和巩固传统消费、激发和释放新型消费的政策措施出台，进一步提升了消费意愿。汽车行业随着芯片供应紧张局面缓解，产销状况有所改善。受供给侧的制约以及同比基数抬升影响，四季度中经汽车产业景气指数为99.8，比上季度回落0.6个点，但比疫情前2019年同期水平高1.8个点。在国内需求恢复、出口订单回流等多重因素作用下，服装行业呈稳定恢复态势，行业景气指数虽受同比基数抬升影响有所回落，但回落幅度逐步趋缓。四季度中经服装产业景气指数为99.4，较上季度略降0.2个点，比疫情前的2019年同期水平高1.8个点。

从能源、原材料等基础性行业来看，随着我国保供稳价政策落实力度加大，煤炭、钢铁、有色金属等能源、原材料价格不同程度回落，对相关行业景气产生一定影响。其中，煤炭行业景气指数继续上升，石油行业持平，电力、钢铁、有色、化工、非金属矿物制品等行业不同程度回落。数据显示，四季度煤炭行业景气指数为106.7，比上季度上升2.1个点；石油行业景气指数为102.6，与上季度持平；电力、钢铁、有色、化工、非金属矿物制品业景气指数分别为101.0、103.2、102.1、102.3和101.3，分别比上季度回落0.4个、0.8个、0.5个、0.7个和0.7个点。

从生产看，受同比基数抬升影响，工业生产增速继续回落，2021年全国规模以上工业增加值同比增长9.6%，比1月至9月增速回落2.2个百分点。两年平均增速为6.1%，比疫情前2019年同期水平高0.4个百分点。从月度变化来看，工业生产单月增速连续3个月回升，10月至12月，全国规模以上工业增加值同比增速分别为3.5%、3.8%和4.3%。随着政策措施落地显效，工业生产增长逐步加快。

在41个工业大类行业中，高技术制造业以及装备制造业保持较快增长态势，对工业稳定增长带动引领作用增强。2021年高技术制造业、装备制造业增加值分别增长18.2%、12.9%。从产品来看，新能源汽车、工业机器人、集成电路、微型计算机设备产量分别增长145.6%、44.9%、33.3%、22.3%，新兴产品、电子产品保持快速增长态势。

需求恢复出口增长助推企业销售平稳提升

2021年，规模以上工业企业营业收入比上年增长19.4%，比1月至9月回落2.8个百分点；两年平均增速为9.7%，与1月至9月两年平均增速持平。工业企业销售增速回落主要与同比基数的抬升有关。总体来看，工业企业销售实现平稳较快增长，一方面与工业品价格持续高位运行有关；另一方面国内需求平稳恢复、出口持续快速增长。

分行业来看，41个工业大类行业营业收入均实现同比增长。其中，前期价格快速上涨的煤炭、原油、天然气、钢铁、有色等能源原材料产品价格高位运行，受其影响，煤炭开采和洗选业、化学原料和化学制品制造业、黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业等行业两年平均营业收入增速分别为19.0%、12.1%、18.5%和17.4%，均保持两位数增长；而石油加工业营业收入两年平均增速为7.3%，比1月至9月增速加快0.2个百分点。医药产业加速向中高端领域迈进带动行业附加值提升，国家医保谈判也加快药品销售的放量，1月至11月，医药制造业营业收入两年平均增速达12.1%。制造强国战略深入推进，专用设备制造业、电气机械和器材制造业、计算机通信和其他电子设备制造业、仪器仪表制造业等高技术制造业、装备制造业的营业收入呈相对较快增长，两年平均增速均在10%以上，高于全部工业平均增长水平。纺织服装行业受节日消费升温、海外订单回流等因素带动，销售状况逐步改善，营业收入两年平均同比下降2.9%，降幅与1月至9月持平，比1月至8月收窄0.3个百分点。

全球疫情防控形势仍然严峻，我国疫情防控优势带来的供给优势持续显现；加之圣诞节前海外消费需求集中释放，以及我国稳外资稳外贸政策措施带来红利，出口持续保持快速增长。2021年我国货物贸易进出口总值39.1万亿元，同比增长21.4%。出口结构进一步优化，对主要贸易伙伴出口保持快速增长态势。数据显示，2021年，我国一般贸易出口13.2万亿元，同比增长24.4%；对美国、欧盟、东盟、日本出口分别增长19.0%、23.7%、17.7%和8.5%。与此同时，我国与“一带一路”沿线国家贸易往来日益紧密，贸易规模不断扩大，2021年我国对“一带一路”沿线国家进出口增长23.6%。

工业品价格上涨势头受到初步遏制

我国积极应对煤炭、钢铁等能源原材料价格快速上涨的压力，通过释放产能增加供给、投放储备平抑价格等政策“组合拳”的落地，工业品价格持续上涨势头得到初步遏制。2021年四季度各月，工业生产者出厂价格环比分别上涨2.5%、持平和下跌1.2%；同比分别上涨13.5%、12.9%和10.3%。从构成看，生产资料出厂价格环比由上涨转为下跌，生活资料出厂价格环比由温和上涨转为持平。四季度各月生产资料出厂价格环比分别上涨3.3%、下跌0.1%和下跌1.6%。

分行业看，在保供稳价政策作用下，煤炭供应增加，社会库存回升，煤炭价格逐步回落，10月至12月，煤炭开采和洗选业出厂价格环比分别上涨20.1%、下跌4.9%和下跌8.3%。随着煤炭价格回落以及基建地产等需求端增长的走弱，钢铁、有色金属价格不同程度回落，10月至12月，黑色金属冶炼和压延加工业产品出厂价格环比分别上涨3.5%、下跌4.8%和下跌4.4%，有色金属冶炼和压延加工业环比分别上涨3.6%、下跌1.2%和下跌1.4%。国际油价四季度呈先跌后涨高位震荡态势，国内成品油价格涨幅回落，相关化工产品价格随之回落。10月至12月，石油加工业产品出厂价格环比分别上涨7.3%、上涨1.7%和下跌6.3%。全球芯片供应紧张态势有所缓解，我国电子、汽车行业产品价格不同程度回落。10月至12月，汽车制造业产品出厂价格环比分别上涨0.1%、上涨0.2%和下跌0.2%；计算机、通信和其他电子设备制造业产品出厂价格环比分别上涨0.1%、下跌0.2%和下跌0.3%。在国内经济稳定恢复的背景下，一系列助企纾困政策措施加码有效促进工业企业利润快速增长。1月至11月，全国规模以上工业企业实现利润总额同比增长38.0%，比1月至9月回落6.7个百分点；两年平均增长18.9%，比1月至9月的两年平均增速微升0.1个百分点，高于疫情前2019年同期水平。

2021年，在41个工业大类行业中，32个行业利润总额比上年增长，8个行业下降，1个行业由盈转亏。其中，价格高位运行的煤炭、石化、钢铁、有色等能源原材料行业利润仍呈快速增长态势。数据显示，1月至11月，煤炭开采和洗选业利润总额同比增长2.2倍，石油、煤炭及其他燃料加工业增长3.9倍，化学原料和化学制品制造业增长1.0倍，黑色金属冶炼和压延加工业增长1.0倍，有色金属冶炼和压延加工业增长1.5倍。上述能源原材料行业利润总额两年平均增速均在30%以上。医药、IT设备制造业的营业利润两年平均增速分别为38.2%和22.5%，均高于规模以上工业总体增长水平。

四季度工业企业销售利润率为7.0%，比上年同期上升0.9个百分点，仍处相对较高水平。在中经产业景气指数重点监测的11个行业中，煤炭、医药等行业销售利润率相对较高，分别为23.5%和20.2%；化工、石油、非金属矿物制品等行业也超过工业整体水平，分别为9.8%、8.7%、8.6%；服装、钢铁和电力等行业销售利润率偏低，分别为4.9%、4.5%和3.4%。

政策发力注入发展新动能

2022年，我国坚持稳中求进工作总基调，积极的财政政策更加注重效能提升，中央预算内投资下达进度以及地方政府专项债券发行节奏有望进一步加快。稳健的货币政策更加注重灵活适度，对实体经济特别是小微企业、科技创新、绿色发展的支持力度有望加码；同时进一步合理释放流动性，1月17日央行公布降低中期借贷便利（MLF）操作和公开市场逆回购操作的中标利率10个基点，有助于降低企业融资成本。政策不断发力有助于改善企业预期，撬动社会资本，为工业企业发展注入新动能。

随着保供稳价、助企纾困等政策落地，上游能源原材料价格涨幅回落，企业盈利状况好转，工业订货状况有所改善。2021年10月至12月制造业采购经理指数中的新订单指数分别为48.8%、49.4%和49.7%，连续2个月回升。海外需求方面，奥密克戎毒株对国际产业链供应链带来冲击，我国出口补缺口效应有所增强。11月至12月制造业采购经理指数中的新出口订单指数分别为48.5%和48.1%，高于8月至10月期间水平。同时，《区域全面经济伙伴关系协定》生效实施，将为我国外贸企业发展进一步打开市场空间。

“两新一重”（新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设）和传统产业数字化改造加速推进、传统产业加速向绿色低碳化转型，企业投资空间进一步拓宽。2021年全国固定资产投资（不含农户）54.5万亿元，同比增长4.9%。其中，高技术产业领域和民生补短板领域仍是市场投资热点。2021年高技术产业投资和社会领域投资同比分别增长17.1%和10.7%，比全部投资增速分别高12.2个和5.8个百分点。随着投资信心回升，工业投资意愿持续改善。2021年工业投资同比增长11.4%，两年平均增速自8月以来连续5个月保持上升态势。新能源、城市轨道交通等领域投资意愿更为强劲。铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业等高端装备制造业投资增速保持在20%以上。

虽然工业经济呈持续恢复态势，但也要看到，奥密克戎毒株在全球范围内蔓延对世界经济复苏、产业链供应链稳定带来影响；石油、天然气等国际大宗商品价格快速上涨冲击世界经济，以美国为首的主要国家央行对货币政策采取收紧态度，市场担忧情绪上升。世界银行最新发布的《全球经济展望》预计全球经济增长将显著放缓，从2021年的5.5%降至2022年的4.1%。严峻的国际环境给我国经济造成较大下行压力。

总体来看，我国经济发展和疫情防控在全球表现突出，为工业企业充分发挥产业体系完整、配套能力完备的优势提供了良好的宏观环境。面对需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，工业经济应进一步巩固和夯实发展，精准打通产业链供应链堵点卡点，稳定能源、原材料等重要产品供应；加快实施产业基础再造工程，培育一批具有国际竞争力的大企业和生态主导型企业，培育一批创新能力强的“专精特新”中小企业，推动制造业延链强链补链；深入实施制造业数字化转型行动，加快构建数字化转型服务体系，推动数字技术与制造业的融合，以数字化赋能产业转型升级，推动制造业向中高端迈进。 （报告由经济日报社中国经济趋势研究院、中国统计信息服务中心联合编制）

(责编：申佳平、陈键)