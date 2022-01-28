熊 丽

原标题：“数字经济”成地方两会热词

如何把数字经济转化为发展的关键增量，进而推动形成竞争新优势，考验着地方的智慧和本领。

2022年，各地数字经济将有哪些“新玩法”？近期召开的地方两会给出了答案。

数字经济强省浙江明确提出，2022年要全力推动数字经济积厚成势。深化数字经济“一号工程”，做大做强数字安防、集成电路、智能计算和智能光伏等产业，推进类脑智能、量子信息等未来产业发展，力争数字经济核心产业增加值增长12%。

不只是浙江，2022年，多个省份部署加强数字基础设施建设，加快数字转型，推动数字经济做强做优做大。比如，北京提出，深入落实数字经济标杆城市建设实施方案，完善支持政策，加强算力算法平台等新型基础设施建设。着力推出20个重大应用场景，推动形成区块链、人工智能、扩展超高清显示等产业集群。河北提出，新建5G基站2.5万个，建设张家口国家级数据中心，打造全国一体化算力网络京津冀枢纽节点。河南提出，以国家大数据综合试验区建设为牵引，大力推动数字河南建设，力争数字经济增长15%以上。

我国高度重视数字经济发展，数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，特别是新冠肺炎疫情暴发以来，数字技术、数字经济在支持抗击新冠肺炎疫情、恢复生产生活方面发挥了重要作用。2020年，我国数字经济核心产业增加值占GDP比重达到7.8%。根据日前印发的《“十四五”数字经济发展规划》明确的发展目标，到2025年，数字经济将迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。

数字经济具有高创新性、强渗透性、广覆盖性，不仅是新的经济增长点，而且是改造提升传统产业的支点。从各地政府工作报告来看，数字经济正在成为产业转型升级的新引擎，各地对此寄予厚望。比如，广东提出，发展工业互联网，推动普惠性“上云上平台”，探索推广一批行业数字化转型的典型应用场景，新推动5000家规模以上工业企业数字化转型。重庆提出，加快生产设备、关键环节智能化改造，新培育10个智能工厂、100个数字化车间，完善工业互联网产业生态，实施制造业“一链一网一平台”试点示范。四川提出，积极推广数字技术应用，加快建设数字化转型促进中心，推动重点行业领域数字化转型，打造数字化制造“灯塔工厂”。

各地纷纷抢占数字经济新赛道，表明数字经济的巨大潜力已成为多方共识。我国发展数字经济具有海量数据、广阔市场空间和丰富应用场景等优势，但也还存在关键领域创新能力不足，不同行业、不同区域、不同群体间数字鸿沟未有效弥合，数据资源价值潜力还未充分释放等短板。如何把数字经济这一新变量转化为发展的关键增量，进而推动形成竞争新优势，统筹好发展和安全，考验着地方的智慧和本领。

发展数字经济是一场马拉松，而不是短跑。机遇当前，谁能最终脱颖而出，不妨拭目以待。

(责编：申佳平、陈键)