王琳琳

原标题：专利和商标审查五年规划 明确申请数量“理性增长”目标

新华社讯 国家知识产权局近日印发《专利和商标审查“十四五”规划》，对提高审查质量和效率提出明确发展目标：到2025年，专利和商标审查工作要更加快速有效地回应新领域新业态的发展需求，有效发挥对申请数量理性增长的引导作用，更加突出对创新的促进作用。

审查工作是做好知识产权保护的基础。专利和商标审查不仅是助推技术进步、营造良好营商环境、促进市场繁荣的重要保障，也是发挥政府职能、提高国家治理能力的重要体现。

国家知识产权局数据显示，“十三五”期间我国专利和商标审查服务更加便利，专利电子申请率达到98.8%，PCT国际阶段电子申请率达到99.5%；商标注册申请网上申请比例达到98.1%，马德里商标国际注册申请电子申请率达到94%，实现了中国有效发明专利在柬埔寨可直接登记生效，专利审查高速路（PPH）合作伙伴增至30个。

然而，近年来专利和商标审查工作也面临许多挑战。比如，专利和商标申请数量持续快速增长，使得审查人力和预算资源的压力日益增大；新技术发展对快速修改专利审查标准提出更高要求，市场主体对商标审查审理标准进一步完善诉求强烈；不以保护创新为目的的非正常申请专利行为、不以使用为目的的恶意商标注册行为依然存在。

破解这些难题，专利和商标审查五年规划围绕申请质量提升、审查质量和效率提高、审查服务优化、审查国际化合作深化等方面设置了定性目标。针对进一步提高专利和商标审查质量和效率，设置了11项预期性定量指标。同时，规划部署了持续完善审查制度、稳步提升审查质量、继续提高审查效率、协同推进申请质量提升、提升审查组织机构运行效能、深化专利申请和商标注册便利化改革、全面深入开展审查审理业务国际合作七方面主要任务。

国家知识产权局局长申长雨介绍，下一步，国家知识产权局将完善以国家需求和用户满意为导向的专利商标审查管理机制；优化审查流程，持续压缩专利审查周期；强化审查质量全流程管理。优化审查资源配置，加强智能化技术运用；推动专利、商标审查协作中心高质量发展，优化审查协作机制；探索全面推行专利电子证书。

(责编：申佳平、陈键)