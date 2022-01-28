抖音直播启动“诱导未成年人打赏”专项治理
2022年01月28日09:04 | 来源：科技日报
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原标题：抖音直播启动“诱导未成年人打赏”专项治理
1月26日，抖音直播发布《“诱导未成年人打赏”违规行为治理公告》，今年寒假起，将重点打击诱导未成年群体充值消费的行为，违规用户将无限期封禁直播功能。
2022年1月，抖音直播已累计封禁相关违规主播23名，处置相关违规直播间965个。
针对未成年人直播、充值打赏等问题，抖音直播已建立了事前预防、事中拦截、事后核实退款等一系列机制。
按照抖音直播规范，未成年用户无法发起直播和语音连麦，同时，实名认证的未成年用户或开启青少年模式的账号无法充值打赏。直播期间，系统如检测到某打赏账号疑似未成年人，将要求账号进行实名认证，如确认为未成年人，该笔消费将被拦截，该账号也将被禁止在抖音充值打赏。
尽管抖音明文规定不允许未成年人充值打赏，并加持了诸多技术手段予以防范，但未成年人直播消费依然是很多家长的困扰。
抖音相关负责人说：“这部分家长可在App内点击‘未成年退款’，或与抖音青少年守护专线客服取得联系。”
自2018年建立未成年退款流程到现在，一经核实未经监护人允许的未成年人打赏，抖音直播将在24小时内全额退款。仅2020年5月至2021年3月，抖音直播已为3.6万个用户办理了未成年人打赏退款，平均退款时间19.7小时。
(责编：申佳平、陈键)
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