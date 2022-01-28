刘 艳

原标题：通信保障“守夜人”

随着2022年春运拉开帷幕，通信人迎来了年度大考，中国联通多重任务交织。

为人们虎年云端相聚“守岁”，他们为疫情防控加厚“防火墙”；近5000人通信技术运行保障团队进入护航冬奥赛时状态，作为北京2022年冬奥会和冬残奥会唯一官方通信合作伙伴，中国联通迎来虎年重要时刻。

就位：冬奥通信技术运行保障

1月25日，距离北京冬奥会开幕还有10天。在中国联通冬奥通信技术运行指挥中心（TTOC）大屏上，42支一线冬奥通信技术运行保障团队逐一点名报到，北京冬奥会通信保障工作全面就绪。

在中国联通5G网络支撑下，围绕“大联接、大计算、大数据、大应用、大安全”，奥运史上前所未有的数字盛宴即将开席。

中国联通冬奥人将为这场科技奥运提供观赛、办赛和参赛服务，陆续进入闭环管理的他们，要等到春天才能再次和家人朋友见面。

在北京市海淀区清河高铁车站，北京联通网络优化中心总经理蔡凯与曾伟、王佐等人一丝不苟地测试着京张高铁的5G信号、分析一条条无线信令。

王佐负责京张高铁冬奥专列5G网络规划、测试数据分析、基站参数调优和基站告警监控，并兼职国家体育场冬奥会开闭幕式网络优化工作。保障场景不同，对王佐来说，两地奔波加班已是常事。

蔡凯斗志高昂：“大家正在日夜连轴转地工作，每位队员都把专业技术发挥到极致，确保以最好的状态迎接冬奥到来。”

曾伟表示，为确保高铁在运行中信号稳定，团队每天工作时长已近20小时。

将最新的5G技术应用到赛事，是一项极具挑战的工作。长时间高强度的工作，对每位技术人员都是一次抗压测试，但以这种特殊的方式迎接虎年的到来，他们信心满格，难掩自豪。

中国联通国家速滑馆传输工程师韩梓聪的父母曾参与2008年北京奥运会的通信保障，他视父母为工作、生活的榜样。

韩梓聪说：“一直以来我都为他们感到骄傲。大家都说，我加入奥运通信保障队伍，成就了‘一家通信人，两代奥运梦’。确实如此，参与一次奥运保障是我心中一直的梦想。”

护航：千家万户云端相聚

青海省海北藏族自治州海晏县西海镇，海拔约3100米，地处断氧层，氧气浓度仅为正常地区的60%—70%。

夜间缺氧严重，海北藏族自治州联通员工刘强常会在梦中惊醒，但通常天一微亮，他和同事就会起身，对海晏县至刚察县地区的光缆进行例行检测与维修。

当前，刘强和他的工作伙伴的重点工作是排查核心机房和区域基站隐患。

刘强说：“我们加班加点为315国道沿线及县城区域的网络安全畅通保驾护航，让更多人可以与家人团聚。”

春节临近，为全面提升春节客流高峰期客户网络感知，保障通信网络畅通，中国联通的专家们同往年一样，7×24小时监控值守。

陕西联通结合当地疫情防控政策，针对商超、交通枢纽、学校等重点场所（场景）抽闲补忙、精准投放，全面进行网络优化。截至记者发稿，陕西联通已做好5492个乡村、66个交通枢纽、292所大中高职院校的重点优化保障，扩容153个4G小区，解决了545个网络较差小区问题。

在春运开始前，山东联通已启动全网主备倒换测试、健康检查及现网巡检与隐患排查，并对巡检出的问题及隐患进行了整治。

在全面排查网络风险隐患，确保线路安全、设备运行正常的同时，中国联通还在不断以各种创新科技加固疫情“防护墙”。

1月21日至23日，北京联通自研产品“V信息”为北京市防控办等单位发送进京72小时核酸检测等疫情防控紧急提示、精准信息接近300万条。

浙江联通在杭州火车东站、萧山机场等交通枢纽部署的自主研发数字化防疫产品健康ETC Pro，实现了“人、证、码”三合一核验，大大提升了核验效率。

江西联通为南昌西站出站层防疫卡口安装的12台“5G+AI防疫智慧通行”设备，可实现集体温监测、身份信息核验、健康码自动识别于一体，赢得南来北往旅客好评。

在“一夜连双岁，五更分二年”的除夕夜，合家守岁，寄望新的一年万事顺意，是我国古老的习俗。以中国联通为代表的通信人，就如同站在年终岁尾“安全岗”上的“守夜人”，为信息时代的千家万户值守。

(责编：申佳平、陈键)