马爱平

原标题：央视春晚：硬核技术打造炫彩视听盛宴

福虎贺岁，欢乐祥瑞。

“2022年春晚积极应用多项前沿科技手段，让春晚成为媒体科技创新展示的大舞台。”1月27日，在中央广播电视总台《2022年春节联欢晚会》举行的新闻发布会上，中央广播电视总台编务会议成员姜文波表示。

将在CCTV-8K超高清频道直播

8K超高清电视是当今世界最高水平的电视标准。

“经过一年的努力，总台8K超高清电视标准完成了8K制作、播出、传输、呈现全链路系统建设。今年春晚将在CCTV-8K超高清频道直播。同时，还将通过‘百城千屏’点亮城市，以‘8K超高清频道+地标大屏’的融合方式，构建新的空间媒体传播矩阵。值得一提的是，观众可通过‘百城千屏随身听’微信小程序收听到与8K超高清大屏同步的电视伴音，从而实现在户外大屏前享受超清、炫彩、真切的视听盛宴。”姜文波指出。

今年春晚首次运用LED屏幕打造720度穹顶空间，巨幕穹顶设计使观众席与主舞台浑然一体。4306平方米的LED屏构成一个延展性极强的立体演播空间，突破了空间局限，并首次采用分区域多点扩声方式设计扩声系统，精准调控各区域音箱的音量和延时，将为现场观众营造良好的听音环境。

“此外，在演播大厅还设置了130台4K摄像机，通过对采集视频流的实时处理制作，实现‘时空凝结’‘多维度变换’等精彩自由视角的视频内容看不停，满足观众个性化的沉浸式观看需求。”姜文波说。

中央广播电视总台还运用XR、AR虚拟视觉技术，全息扫描技术和8K裸眼3D呈现技术等，突破时空限制，为观众带来栩栩如生的立体影像。采用AI多模态动捕系统对演员的运动轨迹和形体进行采集，并用AI算法实时计算出演员形体影像的三维坐标，使数字模型与演员同步、高效、精准地完成动作表演，打造虚实交互的神奇视觉效果。

将思想、艺术、技术有机结合

《2022年春节联欢晚会》坚持“欢乐吉祥 喜气洋洋”的主基调，秉持“守正创新、出新出彩”的创作原则，注重思想、艺术、技术有机结合、互为转换，力求用丰富的节目样态展现真实质朴的生活，在喜庆热烈的气氛中倾力突出团圆、团聚、团结的年味儿。

“整台晚会既有观众熟悉的语言类、歌舞类和曲艺、魔术杂技等多类型节目，又有充满创新气息和高科技手段的融合创意类节目，营造出阖家团圆、其乐融融的浓厚氛围，同时也向世界展示神州大地辞旧迎新、全球华人喜迎传统佳节的欢庆色彩。”中央广播电视总台编务会议成员兼总编室主任王晓真介绍。

语言类节目把心、情、思沉浸到日常生活，力求通过不同的观察角度展现出千姿百态的生活样貌。这之中有反映父子情深、婆媳关系的温暖喜剧，有讽刺不诚信行为的故事，还有学谁像谁的相声表演等等，让观众在会心的笑声中感悟多彩的生活。

“歌舞类节目将用一系列充满深情的作品，展现真情实感和美轮美奂的时代图景，弘扬传承中华优秀传统文化。这其中既有精心创作的新曲目，也有耳熟能详的经典旋律，尽显新时代中国的创新之变、时代之美、奋进之力。”王晓真说。

今年春晚还特别邀请李雪健等多位著名老艺术家到场，与一批中青年实力派演员齐聚演播厅，和全国人民一道辞旧迎新、守岁纳福。

(责编：申佳平、陈键)