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原标题：全球最先进8K+5G转播车呈现精彩冬奥

“犹如一个可移动的微缩电视台，我们自主设计、集成的8K+5G视频转播平台（车），借助5G和8K两项关键技术，实现超高清视频的制作和传播，能快速完成现场制作等多项任务，实现最复杂的体育赛事转播。这是目前国内唯一的超高清国产渐进式发展综合实验平台，也是全球最先进的8K+5G转播车。此次转播车将以创新的技术服务北京2022年冬奥会，展现中国超高清视频产业的能力和水平，助力冬奥更精彩。”1月27日，中联超清/协同中心副总经理杨剑在接受科技日报记者采访时表示。

在北京市科委、中关村管委会的大力支持下，面向冬奥转播需求，2020年，中联超清/协同中心承担了《国内首台套5G+8K转播车集成关键技术演进研究》课题，针对性开展专项优化方案（车载8K多通道收录和慢动作回放系统、8K编解码器），建立8K转播技术规范，并在10余项5G+8K示范转播中不断优化，持续挖掘和发展5G+8K转播能力。

5G+8K超高清视频全业务转播车是建立在5G和8K两项关键技术基础上的。打个比方，5G相当于高速公路，而8K则是跑在上面的车。5G为8K提供了更实际、更快速的传播通道，而8K这样的超高清视频则推动着5G的应用推广。当前，观众看到的超高清视频往往是4K的，而8K的像素数是4K的4倍，画面更清晰；4K视野只有50度左右，而8K能达到90多度，这就能给观众带来更大的视野、更真实的临场感，更适合体育赛事、音乐会的转播。

杨剑介绍说，这台转播车将会在赛事现场进行节目制作，压缩成可供5G传播的高画质视频流后，通过5G传送到大屏幕上。以往视频在如此大的屏幕上播放，会出现画质不清晰等问题，但通过这台转播车则能实现画质超高清，让观众即便是在场外观看大屏幕，也会有更真实的身临其境之感。

据了解，作为5G+8K专班成员单位，中联超清/协同中心按照北京市冬奥5G+8K专班的部署，于2021年11月底发布了北京8K超高清视频转播服务基本技术要求，并完成“北京冬奥8K超高清落地示范展示活动”实施方案总体技术框架设计，落实北京冬奥8K超高清落地示范展示活动的技术路线和技术标准，确定了播出总控、转传分发、网络传输、终端呈现4个主要环节的实施规划和基本技术要求，通过专家委员会审定，推动北京各相关单位迅速开展各项准备工作。同时作为北京冬奥8K落地展示活动专家委员会组长单位，中联超清/协同中心积极为冬奥5G+8K专班提供技术支撑保障工作，积极承担北京市200多个8K落地展示活动的技术保障工作。

在5G+8K转播车进入冬奥赛场承担8K转播信号制作之前的有限时间内，中联超清/协同中心联合北京广播电视台，争分夺秒，与中国演艺集团、中国歌舞剧院携手实施多场“相约北京”冬奥主题大型演出活动的8K录制工作，为北京冬奥8K落地展示活动积极储备精彩纷呈的高质量8K播出内容。

冬奥会即将开赛，目前，中联超清/协同中心已充分做好前期准备。杨剑介绍说：“8K+5G视频转播平台（车）集成了8K录制和慢动作回放系统、8K高性能存储系统、8K监视器、5G传输等专项技术，我们会持续改进和优化、扩充5G+8K转播成套技术和系统，应用科技冬奥课题创新成果为冬奥会提供多场次8K转播服务。现在转播车及技术支持服务团队已部署在首都体育馆，提供设备和技术支持服务，与中央广播电视总台合作对2022北京冬奥短道速滑和花样滑冰赛事进行全程8K公共信号制作。同时，与中央广播电视总台合作，在北京国家速滑馆共同搭建转播系统，联合完成冬奥速度滑冰赛事8K公共信号制作。”

(责编：申佳平、陈键)