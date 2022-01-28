吴春燕 王忠耀 黎 磊 王春强

原标题：粤港澳大湾区年货班列开行数量创历史新高

【春运进行时】

1月23日3时30分，一列满载电商年货的“湾区年货”班列从广铁集团棠溪车站缓缓驶出。这是粤港澳大湾区今年发出的第300趟年货班列，同比增长52趟，开行数量创历史新高。

据了解，这趟图定特快行邮班列由16节行李车组成，满载着200余吨合计12万余件的日用电器、食品、电子产品设备、服饰等年货产品，14个小时后到达杭州萧山站，为长三角地区的百姓送去“广味”年货。班列抵达萧山站卸货后，搭载江浙地区年货返回东莞大朗，在广州和杭州两地间实行常态化对开。此外，广州货运中心还开行了发往北京、上海地区的电商年货班列，为满足京沪地区居民年货需求提供了更方便快捷的运输服务。

“行邮班列运输时速可达160km/h，朝发夕至，稳定便利，可以保证将年货按时‘送到家’。”广州货运中心相关负责人表示，“我们和中铁顺丰国际快运有限公司密切联动，全力优化物流资源的配置，不断释放更多铁路运能，丰富年货商品品类，进一步促进长三角与珠三角间经济交流。”

“2021中国年货大数据报告”显示，广式腊肠、白切鸡、潮汕牛肉丸等“广味”年货以及“广东造”家电、电子产品等在全国年货销售量中均名列前茅，2021年广州货运中心累计发运广东年货产品超2.1亿件。

依托我国日渐成熟的“八横八纵”铁路运输网络，春运期间，各地的年货搭乘铁路货运班列从家乡奔向各大城市，一场“货物密集流动”的年货春运，正画出一幅幅“亲情地图”。

以广州货运中心为例，其年货班列可通达国内15省21市30个车站，运输货品超过900余种。

为了保障春运期间年货班列运输，广州货运中心提前制定电商班列运输工作方案，加强安检查危工作，通过探索组织班列的物流发展新模式，主动顺应电商的市场需求，确保货物安全及时发运。

“我们与中铁快运、顺丰合作，货场配备了安检仪、平面皮带机、伸缩机和动力伸缩式滚轮机等设施设备，作业效率大大提高，真正做到了机械化和物流自动化。”广铁集团广州货运中心棠溪货运主管尹毅告诉记者，“我们严格落实中心安检查危制度，按100%的比例对所有货物均进行安检查验，确保班列安全稳定开行。”

“粤港澳大湾区今年以来平均每天开行15趟左右年货班列，数据创历史新高，充分反映了我国市场经受住了疫情的严峻考验。”铁路运输专家金一兵认为，面对全球新冠肺炎疫情带来的不利影响，铁路货运安全、稳定、快捷、接触少等优势越发凸显，成为稳定产品市场、促进经济增长、保障物资供给的“定海神针”，在促进国内循环，扩大消费需求方面扮演了重要角色。

广铁集团货运部相关负责人表示，铁路部门将继续坚持“客货并重”的运输组织方案，持续开行广州大朗至西安日用品班列，广州江村至江西、湖南、湖北地区西药班列，佛山三水西至云贵地区食品班列，深圳盐田港日用百货往返班列，全力为疫区生产生活物资的运输提供充足运能支持。

(责编：申佳平、陈键)